¿Cómo enseñar a los niños a protegerse de un tiroteo?

Los tiroteos masivos cada vez son más frecuentes en Estados Unidos, encendiendo las alarmas en las autoridades y en la comunidad en general, sobre cómo prevenir y actuar ante este tipo de situación. El más reciente fue en la escuela secundaria Apalachee de Georgia, donde dos estudiantes, de 14 años, y dos maestros murieron ante el ataque de Colt Gray, también de 14 años, y quien era un alumno recién inscrito en la institución. Lamentablemente, la frecuencia de este tipo de ataques y los antecedentes de que los centros educativos no están exentos, hacen necesario enseñar a los niños cómo protegerse ante un tiroteo.

El 2023 cerró con 650 tiroteos masivos en Estados Unidos, y en lo que va de año, van más de 200.

Luis Ricardo, experto en seguridad y protección, expresó en entrevista al programa ‘Al Rojo Vivo’ de Telemundo que lamentablemente, lo primero que hay que enseñar a los niños es a estar consciente de la realidad de los tiroteos y que deben prepararse para saber cómo deben actuar si se ven en medio de un hecho de este tipo.

En la conversación con Ricardo, uno de los presentadores recordó que una de las enseñanzas de cómo actuar ante un tiroteo es primero, huir; si no puede huir, escóndase; y si no puede esconderse, defiéndase con todas sus fuerzas. Ante esto, el experto en seguridad destacó, que no hay que sentirse totalmente, indefenso ante un arma, porque éstas pueden fallar.

Ricardo explicó que un atacante en un tiroteo, primeramente tiene como víctimas a “blancos fáciles”, que son las personas que se encuentra en su camino. Por eso, lo aconsejable es enseñar a los niños a ser “blancos difíciles” y ¿Cómo hacer esto? Una de las formas es no salir al sitio de donde vienen los sonidos de tiros, y bloquear las puertas y ventanas. Si el agresor va caminando con el arma, es muy probable que no ocupe tiempo en forzar una puerta, sino que siga por el camino, que tiene fácilmente por delante .

“Si aprenden a bloquear una puerta, esta persona no va ocupar tiempo tratando de abrir esa puerta, cuando hay otro lugar por donde puede seguir”, detalló.

Prosiguió diciendo que “ hay que enseñar a los niños cómo suena un arma, para que identifiquen de dónde viene el peligro, uno de los errores más grandes que se cometen, es que si hay un ruido, en vez de huir al lugar contrario, voy al sitio a ver qué está pasando porque me quiero enterar, y ese enterarme, es que se ha cobrado muchas vidas ”.

El especialista destacó la importancia de hacer simulacros de tiroteos en las escuelas y en las casas para enseñar a los niños cómo protegerse.

Huir, esconderse y si no queda de otra, luchar

Diario Latina reseñó que Praetorian produjo y editó un libro ‘Mantente a salvo’, que enseña a los niños cómo protegerse en un tiroteo. El texto, creado por maestros y policías, generó polémica, ya que ciertos sectores rechazaron que este tipo de sucesos se normalicen como para crear un libro, sin embargo otros lo ven necesario.

El libro muestra a famosos personajes infantiles como Winnie the Pooh y su manera de protegerse. En su portada presenta tres palabras claves: “Corre, escóndete, pelea”, que es lo recomendado por los expertos en seguridad.

“Si el peligro te encuentra, no te quedes, huye”, es el primer consejo del libro sobre cómo enseñar a los niños a protegerse de un tiroteo. Si hay una zona segura por donde correr, es lo que se debe hacer..

Si el niño no puede correr, lo ideal es que tranque la puertas de su salón de clase y que se esconda en silencio en un sitio seguro, donde no lo puedan encontrar . No debe hacer ruido.

“Y, si al final, no huyes, tienes que luchar con todas tus fuerzas”, dice el con una imagen de Kanga y Roo, una mamá canguro con su hijo en guantes de boxeo.

Finalmente, recomienda no reaccionar con enojo y esperar a que un policía o un maestro venga a buscarlos.