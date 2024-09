VIDEO. Entre lágrimas y nostalgia el hijo del “Loco” Leiva recuerda a su padre con emotivos videos

El 18 de agosto, el exjugador Xelaju MC perdió la vida en medio de un tiroteo en Huehuetenango. Varios medios de esa localidad confirmaron que el Ex-Jugador de Xelaju MC y entrenador del Deportivo San Pedro, Julio Ariz “Loco” Leiva, fue asesinado en la Democracia.

Julio Ariz, hijo del técnico del deportivo San Pedro, rompió el silencio y habló sobre el crimen de su padre. A poco de cumplir un mes de su fallecimiento su hijo también ha compartido emotivos videos en redes sociales para recordar a su progenitor.

El sábado por la noche, por llamada telefónica hablé con mi papá, no me comentó si tenía algún problema con alguien, fue una plática sobre mis aspiraciones futbolísticas. Lo que me enteré fue que varios hombres con chalecos donde decía DEIC llegaron al restaurante y preguntaron por mi papá, indicaron que le harían unas preguntas y al salir le dispararon”, afirmó entre lágrimas Julio.

Agregó que no es justo que le arrebataran la vida. “Todo queda en manos de Dios, sus locuras seguirán en el cielo” finalizó.

Al respecto, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que aún investigan el extremo de que personas con uniformes similares de la PNC fueran los que dispararon.

En la escena del crimen embalaron 16 casquillos informó la PNC, el calibre es ignorado, porque es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el que determina en un informe.