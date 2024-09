¿Momento senil? Donald Trump confundió a Kamala Harris con Joe Biden

Con casi dos millones de reproducciones, el video de una entrevista del candidato presidencial Donald Trump hablando sobre su rival demócrata Kamala Harris es viral, pues en su conversación, el expresidente parece confundir a la candidata con Joe Biden.

PUBLICIDAD

El instante fue aprovechado por los simpatizantes de Harris, quienes se basaron en esta entrevista de Trump a Fox News para cuestionar la salud mental del republicano, aseverando que podría tratarse de un “momento senil”.

“ No puedo imaginar que New Hampshire vote por él ”, dijo Trump al presentador Sean Hannity de Fox News. Siguió diciendo que “ cualquier persona en New Hampshire, porque están viendo en este momento, pero cualquier persona en New Hampshire que vote por Biden y Kamala…. ”.

La cuenta X @harris_wins publicó esta parte de la entrevista, con el siguiente escrito: “En un momento de senilidad, Donald Trump parece olvidarse de contra quién compite. Está más que claro que Donald Trump está perdiendo sus capacidades cognitivas. Retuitea para asegurarte de que todos los estadounidenses vean esto”. Hasta la noche de este jueves, el video tenía 1,7 millones de reproducciones.

La confusión de Donald Trump generó gran debate

Por supuesto, los comentarios se dispararon con la publicación del video de Donald Trump en esta entrevista en la que confundió a Kamala Harris con Joe Biden. Con más de dos mil comentarios, partidarios republicanos y demócratas expresaron su posición al respecto punteando con un debate. La grabación supera los 31 mil ‘me gusta’.

“No tiene idea contra quién se está postulando”, “¿De qué estás hablando? No se olvidó de nada. Dijo sus nombres: Biden y Kamala. Hazte un examen de audición, luego vuelve a reproducir el videoclip... ¡y escucha! Por cierto, nadie sabe quién está al mando del país”, “Bueno, en realidad, ¡Nadie sabe quién es Kamala en realidad! ¡Ella es quien ella cree que la pequeña multitud que tiene frente a ella quiere que sea!”, “está jugando con vosotros, individuos de mente débil. Está cinco pasos por delante de todos nosotros. Payaso”, “Biden mira este clip y se ríe: ‘Dios, espero no volverme así cuando sea viejo’”, son algunos comentarios.