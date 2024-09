¡¡Neymar salió a defender a Rodrigo por no ser nominado al Balón de Oro!!

Neymar simplemente no puede creer que Rodrygo Goes no haya aparecido en la lista de Los 30 nominados al Balón de Oro 2024.

Para el jefe de la Selección de Brasil, su compatriota es mínimo TOP 5 en todo el planeta fútbol.

“Rodrygo Goes es mínimo TOP 5 del mundo”, afirmó el brasileño lamenta la no inclusión de un jugador del Real Madrid en el ‘top 30′

Neymar defiende a Rodrygo

El ex jugador del FC Barcelona dejó de lado cualquier rivalidad y confirmó que es de los piensa que nadie valora al futbolista del Real Madrid como realmente se merece.

Y es que el futbolista brasileño fue uno de los más extrañados por la ausencia en la lista de una de las principales piezas ofensivas del Real Madrid.

De hecho, para Neymar, Rodrygo Goes merecería ser reconocido entre los cinco mejores del mundo a tenor de su última temporada.

La no inclusión del jugador del Real Madrid en el ‘top 30′ masculino ha sido una de las mayores sorpresas. De hecho, el propio Rodrygo mostró su incomprensión a su manera, publicando una serie de fotografías con sus éxitos y sus grandes actuaciones durante la última campaña. No necesitó siquiera palabras para poner en valor su trabajo.

Sin embargo, sus éxitos en LaLiga y Champions League con el Real Madrid no han sido suficientes para irrumpir entre los candidatos al Balón de Oro. Sí aparecen; sin embargo, otros siete compañeros de equipo como Vinicius, Bellingham, Mbappé, Rüdiger, Valverde, Carvajal y el ya retirado Kroos.