“No me dejan entrar con mis hijos”, imágenes y testimonios del tiroteo en escuela de Georgia

“Por favor, oren por nosotros, no me dejan entrar con mis hijos, por favor, oren por nosotros”, fueron las palabras de Brittany Lewis por Facebook en medio del desespero tras el reporte este miércoles de un tiroteo en la escuela Apalachee High School de Winder, en Georgia, donde notificaron sobre cuatro muertos y al menos 30 heridos, varios de ellos en gravedad.

En las redes sociales ya circulan imágenes de estudiantes, maestros, padres, representantes y policías corriendo en la escuela y en sus alrededores. La institución pertenece al sistema escolar del Condado de Barrow, donde todas las escuelas fueron cerradas por la emergencia.

El presunto tirador quedó detenido, y es un adolescente, de aproximadamente 14 años, aunque hasta ahora no han notificado a la prensa si es alumno de esta escuela.

Alrededor de las 9:30 de la mañana, la ráfaga de disparos alertó a todos en el sitio, los presentes reportaron más de 15 disparos, y mientras tanto, se escondían y escribían a sus seres queridos, diciéndoles lo que pasaba, y hasta despidiéndose, expresándose todo lo que se amaban.

Al lugar, llegaron patrullas, unas cinco ambulancias y un helicóptero sanitario para trasladar a los heridos. Muchos se concentraron en un campo de fútbol para orar, publicó CNN en español.

El citado medio reseñó que Jud Smith, sheriff del condado de Barrow, no quiso confirmar el número de víctimas, sino que solo se limitó a decir que habían “múltiples heridos”.

Impactantes testimonios por el tiroteo en escuela de Georgia

Apalachee High School Policía afuera de la Apalachee High School luego de que se registrara un tiroteo en el recinto educacional de Winder, en Georgia, el 4 de septiembre. (Mike Stewart/AP)

En Facebook y otras redes, padres, representantes y familia expresaban su clamor por el tiroteo en la escuela de Georgia, muchos clamaban que los dejaran pasar para ver a sus hijos, ya que los alumnos estaban encerrados.

The Mirror presentó varios de los testimonios, uno de estos fue el de Brittany Lewis, quien dijo en su página de Facebook página: “ El tirador activo está en la escuela de mi hijo Apalachee High School, se ha reportado un disparo No sé si es un maestro o estudiante… Estoy en la escuela, la policía terrestre está aquí, por favor, oren por nosotros, no me dejan entrar con mis hijos, por favor, oren por nosotros ”.

Kim Atha Carter alertó en Facebook: “Hay un tirador activo en Apalachee High School, cuatro muertos, siete disparos. Dos maestros fueron fusilados. Mis vecinos son maestros allí. Por favor recen”.

Jacob King es jugador de fútbol de segundo año, estaba dormido en la clase de historia cuando los disparos lo despertaron. No creyó que realmente se trataba de un tiroteo hasta que policías sacaron a su clase, y protegían a un estudiante herido.

Ashley Enoh recibió un mensaje de texto de su hermano, estudiante de último año en Apalachee High School, quien le escribió: “ Para que lo sepas, te amo ”. Ella preguntó qué sucedía y fue allí cuando le dijeron que había un tirador en la escuela y que todos los alumnos estaban encerrados.

Erin Clark, de 42 años, recibió un mensaje de su hijo Ethan, estudiante de último año en la escuela secundaria.Ambos se dijeron “te amo”. Ella oró por él, mientras conducía a la escuela. Al llegar, la reunieron con todos los demás padres en el campo de fútbol. Allí, vio a su hijo sentado en las gradas, él le contó que trabajó con sus compañeros para cerrar la puerta y mantener una barricada. “Estoy muy orgullosa de él por hacer eso. Fue tan valiente. Me da miedo enviarlo de vuelta a la escuela, no sé qué haré”.