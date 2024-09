Kate Middleton ya perdió sus cejas y pestañas por la quimioterapia

El tratamiento de quimioterapia en la lucha contra el cáncer tiene una secuela, y es la pérdida de cabello, una fase en la que ya se encuentra la princesa Kate Middleton en su batalla contra esta enfermedad.

A Kate le diagnosticaron cáncer tras una cirugía abdominal en enero de este año. Después de fuertes rumores sobre su condición, e incluso sobre su presunta muerte, la Princesa de Gales se dirigió a la opinión pública el 22 de marzo, anunciando que padecía cáncer, y que por eso, no la habían visto, ya que debía cumplir con un tratamiento de quimioterapia preventiva y con todos los cuidados que amerita este tipo de patología. Sin embargo, no especificó qué tipo de cáncer le diagnosticaron.

Luego del anuncio de la enfermedad, ha hecho dos apariciones públicas oficiales: la primera fue el 15 de junio en la ceremonia militar Trooping the Colour y la segunda, el 14 de julio en la final masculina de Wimbledon. Además de eso, la han visto otras pocas veces con su familia, ya sea yendo a la iglesia, o en el parque con sus hijos y el príncipe William.

En todo momento, a Kate se le ha visto sonriente y glamorosa, como siempre ha sido. Aunque la han visto más delgada, su luz sigue intacta, con su cabello largo, sonrisa radiante, ojos vivos, con esa fuerza y esperanza que le caracteriza.

Durante las últimas horas, los medios reseñan que Kate Middleton ya atraviesa por las secuelas propias de la quimioterapia: perdió las cejas y parte de las pestañas. Sin embargo ha sabido disimularlo con la técnica de microblading, que simula cabello natural con ligeros tatuajes.

Kate Middleton pasa por una etapa “agridulce”

Hasta ahora, no se sabe cuándo será la próxima aparición pública de Kate Middleton. El portal británico The Mirror publicó lo revelado por una fuente, quien aseguró que en este momento, ella está muy sensible, por el regreso de sus tres hijos a clases.

“ Es un poco agridulce para ella, siempre se emociona al volver a la escuela porque es un nuevo hito para sus hijos y más prueba de lo rápido que están creciendo ”, dijo el informante.

Con los niños en la escuela, Kate tendrá tiempo de ocuparse más en su trabajo y en su tratamiento.

El pasado 14 de junio, la princesa emitió un comunicado en el que expresó: “Me han sorprendido todos los mensajes amables de apoyo y aliento de los últimos dos meses. Estoy progresando bien, pero como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabrá, hay días buenos y días malos... En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder ante tu cuerpo descansando. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo”.

Refirió que “mi tratamiento está en curso y lo será por unos meses más. También sé que todavía no estoy fuera de peligro”.