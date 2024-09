De esta forma se defiende el director de la COPADEH: “Fue hasta mediados de agosto”

Durante el fin de semana, internautas difundieron que Oswaldo Samayoa, director ejecutivo de la Comisión Presidencial Por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), mantiene una relación afectiva con Mélany Escobar Díaz, directora administrativa financiera de esa entidad del Estado. Al respecto el comisionado se pronunció y puso a disposición su cargo.

Por medio de un comunicado, Samayoa Sosa brindó detalles sobre el romance con Escobar Díaz. Unas fotos de las redes sociales delatarian su amor.

“Yo, Héctor Oswaldo Samayoa Sosa, a la sociedad guatemalteca, en calidad de director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, hago saber, que he sido notificado por el presidente de la República, de que la Comisión Nacional Contra la Corrupción efectuará las investigaciones pertinentes sobre el caso que mediáticamente se ha estado manejando sobre mi persona, razón por la cual rendiré informe correspondiente”, explicó.

Por medio de la misiva, describió que él es una persona comprometida con la defensa de los derechos humanos y de la paz, con la institucionalidad democrática, así como con la lucha contra la corrupción.

“El proceso de contratación de la licenciada Escobar Díaz se realizó derivado del fallecimiento de la anterior directora. Como Director, conocí a la Licenciada Escobar el día de la entrevista e inició labores el 20 de junio del año en curso”, argumentó el director.

Luego de haber iniciado a trabajar, aproximadamente a mediados de agosto 2024, informo que se inició una relación en la que reconoce su error de juicio al no manejar la situación de forma adecuada.

“Pongo a disposición del Señor Presidente de la República mi cargo como Director Ejecutivo para las decisiones que él oportunamente considere. Por último, deseo manifestar un agradecimiento por el apoyo que he recibido en las últimas horas por parte de las personas que me conocen tanto personal como profesionalmente. Sus palabras y ánimos me invitan a seguir trabajando por el compromiso que asumí, el de contribuir activamente al cambio de nuestro país”, concluyó.