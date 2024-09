VIDEO. Allan Rodríguez habla de su muerte: “estoy bien”

Durante el fin de semana, circuló en redes sociales un video sobre el supuesto asesinato del diputado de VAMOS, Allan Rodríguez. Quién difundió el video con el fallecimiento del congresista, utilizó imágenes del atentado del 12 de agosto, sucedido en el bulevar Vista Hermosa, en el que un hombre fue víctima de un atentado y una mujer de origen venezolano resultó herida.

Al respecto, horas más tardes Rodríguez publicó una aclaración en su cuenta oficial de “X” sobre la veracidad de las imágenes.

“Hola mi querida Guatemala quiero agradecerles todos sus mensajes, todas sus oraciones. Ha habido mensajes mal intencionados que han publicado muchas mentiras; van desde que me han agredido, atentados en contra de mi vida e incluso que me he desmayado”, comentó el diputado.

“Quiero decirles que no caigan en estas noticias falsas, por la gracia de Dios me encuentro muy bien y contento de poder seguir trabajando, por mi país y por mi departamento. Lo haremos hasta que Dios nos de licencia. A pocos días de iniciar el mes patrio donde podremos celebrar a nuestra querida Guatemala y les deseo lo mejor, saludos” concluyó.

