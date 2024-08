Así se contagia la Candida Auris, la bacteria carnívora por la que Javier Acosta pidió la eutanasia

Las personas infectadas tienen pocas esperanzas de sobrevivir, ya que el hongo es resistente a los medicamentos. ¡Cualquier persona se puede infectar!

El caso del colombiano Javier Acosta, quien recibió la eutanasia, sigue conmocionando a los habitantes de todo el mundo. Su historia se hizo viral luego de que él compartió una serie de videos para despedirse de sus seres queridos y relatar un poco de su historia.

En sus emotivos clips, el hombre de 36 años señaló que padecía un extraño cáncer en la sangre, como consecuencia del hongo de Candida Auris; agregó que ya no había cura para su enfermedad, por lo que prefirió la muerte.

“Ese hongo le puede dar a cualquier persona, pero en cinco días tenía una llaga que se me pasó al hueso del glúteo izquierdo y luego al derecho. Ahí empezó todo. La infección comenzó a agrandarse. Me tuvieron que raspar el glúteo izquierdo y me pusieron un injerto, pegó bien, pero luego se pasó al derecho”, comentó Javier Acosta para medios de comunicación.

Agregó que la bacteria era tan fuerte que acabó con sus tejidos y sus huesos “No hay tratamiento que valga. La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitirá hablar”, dijo.

¿Qué es la Candida Auris?

De acuerdo con reportes del sitio web Mayo Clinic, la Candida Auris es una bacteria muy peligrosa ya que es resistente a los antibióticos y es muy difícil de tratar. Se trata de un tipo de levadura (hongo) que llega a ocasionar graves infecciones en el torrente sanguíneo y todos los órganos del cuerpo; los especialistas advierten que las personas con un sistema inmunitario debilitado son más propensas a este hongo, pero que cualquier persona se puede infectar.

Según el sitio especializado, los pacientes con Candida Auris reciben medicamentos antimicóticos denominados equinocandinas. Sin embargo, algunas infecciones no responden a ninguna de las clases principales de medicamentos, lo que agrava la situación de los pacientes enfermos. Las personas infectadas pueden llegar a sobrevivir, pero esto depende de qué tan grave sea la infección y si esta llega o no al torrente sanguíneo.

¿Cómo se contagia la Candida Auris?

Respecto a su forma de contagio, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, reportan que este hongo mortal puede transmitirse de un paciente a otro, así como en entornos de atención médica como hospitales y hogares de ancianos.

Las personas se infectan luego de tocar superficies u objetos contaminados con el hongo, o al tener contacto directo con una persona infectada. Para evitar la propagación de la Candida Auris, las autoridades sanitarias recomiendan aislar a los pacientes y que las personas que tengan contacto con él usen batas y guantes, así como mantener la buena higiene de las manos.