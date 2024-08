Más de 43 mil “sueños” truncados por retornos desde Estados Unidos

Hasta el 16 de agosto, en pleno año electoral en Estados Unidos, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) reportó más de 43 mil connacionales retornados desde ese país, quienes no podrán, por el momento, continuar con el “sueño americano” y aprovechar las oportunidades laborales en suelo norteamericano a favor de sus seres queridos. Las cifras contrastan con el contexto político en esa nación, donde Donald Trump, con un fuerte mensaje antiinmigrante, intentará regresar a la Casa Blanca.

En total, 43 mil 669 guatemaltecos fueron retornados entre enero y el 16 de agosto vía área desde diferentes ciudades de Estados Unidos. Febrero es el mes con la cifra más alta al sumar seis mil 972. La cantidad además ya superó al total de 2022, cuando se registraron 40 mil 713 retornados durante los 12 meses del año.

Al comparar la estadística actual, en todo 2023, el Instituto Guatemalteco de Migración reportó 55 mil 302 retornos. Es decir, en los próximos cuatro meses la cantidad de connacionales retornados podría igualar o superar esta cifra de mantener el ritmo de deportaciones. Sin embargo, aún no alcanzan las cantidades registradas en la presidencia de Donald Trump y previo a la pandemia del Covid-19.

Complicado panorama

Juan Carlos Pocasangre, reconocido dentro de la comunidad guatemalteca en Nueva York, consideró que la administración del presidente Joe Biden no actuó directamente en contra de los inmigrantes y facilitó mecanismos para la legalización de sus estatus.

Sin embargo, consideró que las estadísticas de retornados ponen en evidencia historias de desesperación y guatemaltecos que probablemente adquirieron deudas o vendieron terrenos para costear un viaje que no pudieron concretar.

Agregó que en la comunidad migrante han surgido preocupaciones por una eventual victoria electoral del expresidente Trump en las elecciones de noviembre.

“Da tristeza escuchar a los migrantes guatemaltecos que no cuentan con documentación porque dicen que mejor se irán porque de ganar Trump serán deportados. Da miedo cuando uno no tiene papeles, hay mucha preocupación por las promesas, ojalá que si llegue a ganar no lo haga y que el Congreso haga su papel”, lamentó.

Pocasangre recomendó a los connacionales continuar con un comportamiento ejemplar en sus comunidades, evitar problemas o incurrir en faltas y delitos que puedan dar pie a las deportaciones por parte del servicio migratorio.

Elecciones cruciales

Para el 5 de noviembre está prevista la elección presidencial en Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris, tras un turbulento inicio de campaña marcada por la salida de Joe Biden, intentará mantener en manos demócratas la Casa Blanca.

Sin embargo, el expresidente Donald Trump, representando al Partido Republicano, ha ganado terreno tras una sentencia en su contra y un atentado armado que elevaron la atención sobre su candidatura. El exmandatario no ha desaprovechado el micrófono para enarbolar una vez más un discurso antiinmigrante, incluso prometió en junio llevar a cabo la “mayor operación de deportación” interna en la historia de Estados Unidos.