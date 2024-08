El fuerte mensaje que envía un diputado al alcalde de Villa Nueva: “Este pueblo está abandonado”

Los pobladores buscan ayuda para la conformación de un nuevo municipio “La nueva Ciudad Peronia”.

El presidente de la Comisión de Descentralización y Desarrollo del Congreso, Edgar Reyes Lee, realizó este viernes un recorrido en Ciudad Peronia, esto a solicitud de la población que busca apoyo para la iniciativa 5590, para crear el nuevo municipio Nueva Ciudad Peronia que se segregará de Villa Nueva.

Durante su alocución, el legislador le pidió al alcalde de Villa Nueva, el apoyo para la población.

“Aquí lo que menos hay es desarrollo, el alcalde llegó a la municipalidad, pero me cuentan que no ha venido a conocer acá, por lo que le hago un llamado al señor alcalde (Mynor Morales Zurita) a que se ponga las pilas, que venga y que le responda a la población apoyando con agua potable, drenajes y que no se oponga, y que no forme grupos en contra de los comités que se están formando aquí para el nuevo municipio, porque si él o los que estuvieron antes fueran buenos alcaldes no se estuviera conformando un nuevo municipio, pero debido a la incapacidad, es que ustedes se están formando acá”, manifestó.

Como parte de las atribuciones de los diputados se encuentra la Intermediación cuando así lo requiere la comunidad, en este caso como Presidente de la Comisión de Descentralización y Desarrollo se hizo presencia en la nueva ciudad PERONIA con la finalidad de conocer el territorio y apoyar a los comunitarios para promover ante los demás diputados la tercera lectura de la iniciativa 5590.