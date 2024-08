Tras casi 1.000 entrevistas aún desconocen por qué Thomas Matthew Crooks disparó contra Donald Trump

El motivo por el cual Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparó el pasado 13 de julio en contra de Donald Trump, todavía es un misterio. El joven murió baleado el mismo día, tras ser detectado por las autoridades, justo después del atentado en contra del candidato presidencial, y a la fecha, las investigaciones siguen por parte del FBI para descubrir cuáles fueron sus causas, pero sobre todo, si estaba conectado a otras personas o grupos, que hayan querido matar al expresidente.

Autoridades del FBI ya han informado ante los medios de comunicación que días antes del atentado, el tirador buscó en Google datos sobre Trump y sobre el actual presidente Joe Biden, además buscaba la fecha y lugar de las actividades de ambos.

Uno de los eventos, donde se enfocó fue el mitin de Butler en Pensilvania, donde atacó a Donald Trump. A más de un mes del atentado, todavía se desconocen los motivos de Crooks.

The Mirror publicó que Kevin Rojek, el agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Pittsburgh, notificó que hasta el momento, “ tenemos una idea clara de la mentalidad, pero no estamos listos para hacer declaraciones concluyentes sobre el motivo en este momento ”, es decir, no se sabe por qué disparó contra el republicano, a pesar de que hasta ahora, los investigadores han hecho casi 1.000 entrevistas.

Donald Trump y la “planificación” del atentado en su contra

Atentado a Trump. El tirador se colocó en un edificio cercano al mitin del republicano. (Especial vía TMZ)

El citado medio refiere que según Rojek, Crooks hizo una “planificación de ataques extensiva” y que investigó sobre eventos de campaña de presidentes actuales y anteriores, realizó un “esfuerzo sostenido y detallado para planificar un ataque en algún evento, lo que significa que miró cualquier número de eventos u objetivos” y cuando ubicó el mitin en Butler lo vio como una “oportunidad”.

Algunos de los términos de búsqueda del tirador en Google, fueron “Dónde hablará Trump en Butler Farm Show?”, “Butler Farm Show podio” y “Butler Farm Show fotos”.

Algo sí parece ser seguro, y es que Crooks no tenía estabilidad mental. Hay antecedentes según los cuales, sufrió bullying en la secundaria, además no se debe estar muy estable para atentar en contra de alguien y querer acabar con su vida.