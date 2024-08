VIDEO. Instructor de zumba y asesor de diputado responde a la polémica de su plaza en el Legislativo

Durante una reunión en el Congreso, el diputado Cristian Rodolfo Álvarez, de la bancada Compromiso, Renovación Y Orden (CREO) pasó de fiscalizador a ser fiscalizado, ya que en una reunión, sus colegas congresistas lo cuestionaron sobre la plaza de uno de sus asesores; Marlon José Muralles Rivera.

Los parlamentarios afirmaron que a Muralles Rivera nunca se le ha visto en el Palacio Legislativo y además cobra la cuantiosa cantidad de 22 mil quetzales por impartir clases de zumba.

El diputado por el Distrito Central, no supo que responder cuando se le cuestionó sobre la plaza de su asesor; sin embargo, Muralles Rivera no dudó en defenderse en su cuenta de Tiktok donde habló sobre su trayectoria académica y profesional para desempeñar su plaza en el Legislativo.

El asesor describe que es instructor certificado de zumba desde 2019 y especifica que no ha comprado ningún título para obtener esa plaza.

Certificado de zumba. Trayectoria profesional del asesor del diputado Cristian Alvarez.

“Soy Licenciado en Tecnología y Administración de Empresas, con Postgrado de Especialización en Mercadeo General y Estratégico de la Universidad Galileo de Guatemala. Además, tengo una Maestría en Alta Dirección Política y Administración Pública con un colegiado activo”, afirmó.

Así mismo, dice que tiene 16 años de experiencia en la administración pública y confirma que trabajó para la Regencia Norte de la Municipalidad de Guatemala, pero se dio cuenta de que esa dependencia no vela por las necesidades de los vecinos y por ello decidió renunciar.

“Y desde ese entonces trabajo para la bancada CREO. En reiteradas ocasiones me han solicitado que regrese a trabajar a la municipalidad, pero no he aceptado”, afirmó.

Describe, que lo atacan por hacer zumba y dentro de sus funciones en esa bancada es ser el enlace entre los vecinos y los diputados para que ellos intermedien por las verdaderas necesidades de los pobladores.

“Ayudo a los vecinos con sus denuncias ambientales, laborales, cobros excesivos de EMPAGUA. Por esos 16 años de experiencia laboral y por los títulos académicos que poseo tengo este trabajo de asesor en el Congreso. La zumba la hago en mis tiempos libres fuera de mi jornada laboral para compartir con los vecinos y porque me gusta”, concluyó.