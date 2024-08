“Ten un corazón”, dice media hermana a Meghan Markle tras visitar el Palacio de Kensington

Las tensiones familiares han marcado la vida del príncipe Harry y de su esposa Meghan Markle desde el inicio de su matrimonio. De hecho, la única de los parientes de ella que estuvo en su boda, fue su madre Doria Loyce Ragland, y alegó que su padre Thomas Markle, no fue por motivos de salud, algo que posteriormente, negó él mismo y sus otros dos hijos. Ahora, salió a relucir una entrevista de Samantha Markle, media hermana de la actual duquesa de Sussex, relatando que fue al Palacio de Kensington a entregar una carta, en la que le pide hacer paces.

PUBLICIDAD

El portal británico The Mirror publicó que Samantha contó a DailyMailTV que fue al palacio con la misiva como una “rama de olivo”. Entregó la carta a un guardia de seguridad, quien “fue muy respetuoso”.

La mujer relató que “nadie fue rechazado, nadie fue irrespetuoso y fue una experiencia maravillosa, agradable, nadie fue malo conmigo en absoluto, me sorprendió bastante”. Luego acotó: “Solo tendremos que esperar y ver cómo se recibe”.

Samantha e Meghan Markle em 2008 — Foto: Reprodução/Daily Mail

La media hermana de Meghan Markle, no reveló el contenido de la carta, pero asomó que “ quería expresar algunos sentimientos y aclarar algunos registros. No puedo dar los detalles de eso, pero realmente quería que el mundo y realmente mi hermana y la Familia Real Británica supieran lo que sucedió y supieran la verdad sobre muchas cosas ”.

Media hermana dice a Meghan Markle: “Ten corazón”

Después de relatar cómo fue al palacio y entregó la carta, Samantha Markle dirigió unas palabras para su media hermana por parte de padre, Meghan Markle: “ Acabemos de cortar todo el c---, eres una mujer, la vida es corta. Creo que tienes en tu corazón hacer lo correcto aquí. Sabes que papá te ama, sabes que ha estado allí para ti más que nadie, así que no dejes que este monstruo público y la percepción errónea de que es como un padre donante de esperma, tratando de involucrarse de repente. Sabes que eso no es cierto y así que para que eso suceda, vamos Meg, ten un corazón, sé que eres una mujer, sé que tienes un corazón ahí ”.

Prosiguió: “Dios, el Grinch creció un corazón, aunque en el último minuto. No te estoy comparando con el Grinch, pero diré que sé que lo tienes en ti para hacer esto bien”.