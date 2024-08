VIDEO. Titular de educación de Sacatepéquez: “Las antorchas no forman parte de las actividades cívicas”

DIDEDUC de Sacatepéquez no se responsabiliza por las antorchas organizadas por centros educativos.

Ayer en redes sociales, difundieron una circular con fecha 14 de agosto del presente año que dispone que las tradicionales antorchas no están autorizadas en el departamento de Sacatepéquez. El documento está emitido por la Dirección Departamental de Educación, pues recalcan que “no forman parte de las actividades cívicas del 15 de septiembre”.

El director de la (DIDEDUC), Virgilio Josué Cuxil Morales, dirigió la misiva a los Comisionados Temporales de Educación de Sacatepéquez y en la misma describe que: “con base en el Acuerdo Ministerial No. 429. de fecha 14 de agosto de 2002, las antorchas no forman parte de las actividades cívicas, que desde el Ministerio de Educación se promueven, y por ende no existe ninguna autorización que desde la dirección departamental se pueda dar al respecto”, apuntan.

Circular de la DIDEDUC. "Las antorchas no forman parte de las actividades civicas", refiere el documento.

Sin embargo, si por alguna razón algún centro educativo dispusiera llevar a cabo ese tipo de actividades, se responsabiliza al director (a) en función de cualquier imprevisto, accidente o situación que afecta la integridad de los estudiantes a su cargo, argumentan.

“El director (a) deberá de responder en su totalidad a todo aquello que comprometa el cuidado de los alumnos y las demandas que fueran hechas por las partes correspondientes en caso de existir altercados”, concluye el mensaje.

DECLARACIONES

Por ese motivo, un medio de comunicación local entrevistó al director Morales para que detallara al respecto: “Se debe tomar en cuenta que nosotros como Ministerio no tenemos ningún tipo de injerencia o disposición con relación a este tipo de actividad. Desde la DIDEDUC se estarán girando las direcciones donde se recuerda que no hay ninguna autorización para que se puedan dar”, puntualizó.

“Sin embargo, sabemos qué hay centros educativos que dentro de sus planificaciones disponen de las antorchas, por lo que somos claros en cuanto a que no asumimos ninguna responsabilidad”, concluyó.