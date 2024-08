VIDEO. ¡Al estilo de Ruby! Hija de alcalde celebra sus XV años y los pinultecos se unen al festejo

Ayer, las instalaciones de la Arena Pinula, un complejo deportivo de San José Pinula fue la sede para la celebración de los XV años de Marcela Ayala, la hija del alcalde de ese municipio. El gran festejo concluyó a las 5:00 am del domingo 25 de agosto.

Algo parecido a los XV años de Ruby, una celebración que ganó popularidad en 2016 cuando los padres de una quinceañera invitaron a toda la comunidad de San Luis Potosí en México al festejo de su hija.

Johnny Diputado. Candidato a diputado en las elecciones 2023.

Asimismo, Johnny Ayala alcalde y papá de Jhonny Diputado hizo la convocatoria para que los pinultecos acompañaran a la familia en la celebración.

La fiesta estuvo amenizada por el grupo mexicano Los Karkik´s y por Aníbal y los herederos del bordo, un artista de la localidad.

En una parte de su discurso para la población, Ayala enfatizó en los recursos provenientes de la celebración: “Sabemos que nos van a criticar, tengo las pruebas de dónde está saliendo esta fiesta, cómo se está pagando. No es del dinero de ustedes. No tengan pena. Ustedes ya me conocen, saben que llegué con recursos”, enfatizó.

La celebración de los XV años comenzó con un recorrido por las calles del municipio con bandas que anunciaban a la quinceañera que viajaba en una limusina blanca, junto a su papá, el alcalde que ocupa por primera vez el cargo. Medios locales le dieron cobertura al evento.