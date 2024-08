Fortuna de Kamala Harris no llega ni al 1% de la de Donald Trump

La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump puntean en las encuestas como los candidatos con mayor intención de voto para las presidenciales en Estados Unidos. Sus postulaciones mantienen la típica rivalidad que siempre ha caracterizado a sus bandos políticos, y mientras tanto, cada uno, ha recolectado millones de dólares para su campaña. Sin embargo, ambos poseen una buena fortuna, aunque la de Kamala, no llega ni al 1% de la riqueza del expresidente.

PUBLICIDAD

El patrimonio neto de Kamala Harris es cercano a los US$8.000.000, según publicó El Tiempo en base a Forbes, que precisó que su riqueza aumentó US$2.000.000 desde el 2019, cuando asumió como vicepresidenta. Tan solo la propiedad que ella tiene en en Brentwood, California, y que comparte con su esposo Doug Emhoff, tiene un valor de US$4.400.000.

Entre los ingresos de Harris están los cerca de US$235.000, que percibe anualmente por su cargo como vicepresidenta de Estados Unidos, a esto se suman aproximadamente US$1.000.000 por pensiones estatales, federales y locales, además del dinero que recibe su esposo por jubilación, inversiones en la bolsa y demás activos.

Otra fuente de ingresos para la fortuna de Kamala Harris son sus publicaciones The Truths We Hold, un cómic infantil llamado Superheroes Are Everywhere y un libro de políticas de justicia penal, Smart On Crime. Forbes precisa que solamente por sus libros, la candidata presidencial tuvo ingresos en el orden de los US$450.000 durante el 2021, US$80.000 en 2022 y US$8.500 en 2023.

Donald Trump y su fortuna frente a Kamala Harris

Torre Trump de Nueva York

Por su parte, Donald Trump tiene un patrimonio neto de US$6.900.000.000, indicó Forbes, mientras que Bloomberg dice que es de US$7.670.000.000. Las fuentes de ingreso del candidato republicano son su empresa Truth Social, sus clubes, activos inmobiliarios y otros.

Forbes publicó que por su empresa Truth Social, el expresidente percibió un promedio de US$4.600.000.000 en junio pasado. Además, precisó que sus acciones en Trump Media and Technology Group aumentaron 32% después del atentado en su contra. Esta compañía de la cual, él posee 114,75 de acciones, tenían un valor de US$3.500.000.000 antes del mitin en Pensilvania, donde fue herido de bala.

Uno de los activos más importantes de la fortuna de Donald Trump es la Torre Trump en Nueva York, además tiene tres casas en Florida y el Trump International Hotel de Las Vegas con un valor promedio de US$1.100.000.000.

PUBLICIDAD

Otros de sus ingresos son los que provienen por sus seis campos de golf en Estados Unidos, tres en Europa, su resort en Miami y un club en Mar-a-Lago.

Pero para Donald Trump, no todos son activos financieros, el candidato republicano también tiene pasivos, es decir, deudas que según Forbes, son de US$540.000.000. Tras el juicio en el que lo declararon culpable por falsificar documentos, el juez le ordenó pagar US$454.000.000.