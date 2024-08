VIDEO. Así fue el altercado del capitán del Deportivo Mixco en los vestidores del estadio marquense

El viernes 9 de agosto dió inicio la segunda fecha del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural, en la que se enfrentaron en la cancha los “Leones” del Deportivo Marquense y los “Chicharroneros” del Deportivo Mixco. Sin embargo, un altercado en los camerinos dejó con una herida en la cabeza al capitán mixqueño.

El juego finalizó con la primera victoria en Liga Nacional por parte de los “Leones” donde derrotaron 2-0 a sus oponentes. Los goles fueron anotados por Hristopher Robles y Rincón Texeira. Por su parte, Eliser Quiñones falló un penal para Mixco cuando el marcador era 0-0.

En cuanto al altercado que se protagonizó en los camerinos del estadio Marquesa de la Ensenada, figuran tres jugadores: Jean Márquez, Kevin Moscoso y Andrés Lezcano.

Según difundieron en redes sociales, Kevin Moscoso habría agredido a Jean Márquez durante el partido, Andrés Lezcano también participaría. Minutos después, Márquez tuvo que ser atendido por asistencia médica ya que tenía una herida arriba de la cabeza, por lo que ya no debutó en el segundo tiempo.

Hasta el momento, el equipo Chicharronero no se ha pronunciado.

En tanto, en redes sociales se ha viralizado el video donde Márquez enfurece con palabras grotescas hacia sus compañeros de equipo.

“Hijo de put@, no sos nadie. No sos nadie. Vos no sos del equipo, mierd@”, se escucha gritar al capitán y referente del club.