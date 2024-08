Ministro “Félix sin excusas” justifica nuevo cierre de la autopista Palín-Escuintla

“Las pruebas de tráfico fueron exitosas, pero las lluvias mostraron que es necesario proteger mejor la corona del talud”, afirmó el funcionario.

PUBLICIDAD

“Se hizo el chapuz más grande en la historia del CIV”, son algunos de los comentarios en redes de las personas molestas pues han pasado 58 días desde que se registró el socavón.

“Las pruebas de tráfico fueron exitosas, pero las lluvias mostraron que es necesario proteger mejor la corona del talud, por lo que aún debe interrumpirse el paso para hacer actividades de resguardo. Estamos tomando medidas de precaución adicionales para garantizar la seguridad de los usuarios y de las obras”, manifestó el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, luego de que se volviera a cerrar el paso en el tramo carretero.

El comentario del ministro motivó a decenas de usuarios de redes sociales a que le contestarán y calificarán el trabajo de un “Chapuz”.

“No tiene muro de contención, no tiene taludes, no tiene caja de piedras, no tiene drenaje, ni canalización de agua, no tiene baranda metálica, no tiene señalización, no tiene bermas, corte de tierra con ángulo 📐 peligroso ☢️. Con 4 días de lluvia y tráfico pesado es un atentado”, le escribió un usuario; sin embargo, no fueron ni cuatro días. De acuerdo con conductores los carriles duraron habilitados solo 20 minutos.