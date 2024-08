VIDEO. ¿Travesura? Perrito muerde una batería de litio y casi incendia el apartamento

En Oklahoma, Estados Unidos, un incendio en una vivienda fue curiosamente provocado por un perrito que mordió una batería de litio. El Departamento de Bomberos de Tulsa compartió la información a través de un video difundido en redes sociales y medios locales.

La grabación muestra cómo el animal perforó la batería con sus dientes, causando una explosión que desencadenó el incendio.

Las imágenes, captadas por una cámara de vigilancia dentro de la casa, muestran a dos perros y un gato en la sala de estar. Tras masticar la batería, uno de los perros provocó la explosión y el fuego se extendió rápidamente por la vivienda.

Afortunadamente, todas las mascotas lograron escapar ilesas a través de una puerta para perros.

Andy Little, oficial de información pública del Departamento de Bomberos de Tulsa, señaló que el incidente podría haber tenido consecuencias más graves si no hubiera existido una ruta de escape o si la familia hubiera estado durmiendo en ese momento. Destacó la importancia de mantener las baterías de iones de litio fuera del alcance de niños y mascotas, subrayando los peligros de estas baterías si no se manejan adecuadamente.

El Departamento de Bomberos de Tulsa instó a la comunidad a revisar las pautas de seguridad para las baterías de iones de litio, recomendando el uso de cargadores aprobados y la ubicación de estos dispositivos en lugares seguros y fuera del alcance de niños y mascotas. Además, se aconseja no cargar los dispositivos más allá del límite de carga completo para prevenir sobrecalentamientos o posibles explosiones.