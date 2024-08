Agente de la PNC bajo efectos del licor habría intentado abusar de su compañero

En San Luis Buena Vista, en el municipio de San Pedro Ayampuc, un elemento de la Policía Nacional Civil (PNC), en estado de ebriedad, habría intentado abusar sexualmente de su compañero de cuadra.

PUBLICIDAD

Según narró la víctima: “estábamos tomando unas cervezas dentro de la cuadra. Todo estaba bien hasta que mi compañero se confundió y quiso abusar de mí. Como no me dejé, me golpeó. Entonces, los mandos ya no pudieron controlar la situación y nos consignaron”.

Los policías se identificaron como: Melvin Alexander Canahui Sis y Fidencio Cuxum Coloch, ambos de 28 años de edad, quienes fueron aprehendidos.

La situación se agravó cuando una llamada ingresó al equipo, indicando que dos policías se encontraban uniformados bajo efectos de licor.

A las 18:50 horas, el subinspector Uriel González Miranda verificó que los elementos de la PNC estaban bajo los efectos del alcohol en las cuadras de la subestación, por lo que procedieron a su aprehensión.

Publinews consultó a la PNC para verificar los datos, pero no se obtuvo respuesta.