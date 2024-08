VIDEO. Conductor rebasa y colisiona de frente con dos motocicletas en Zacapa

El responsable del accidente se dio a la fuga. ¡Imágenes fuertes!

Un hecho de tránsito se registró este 4 de agosto en la aldea Jesús María de Río Hondo, Zacapa.

Cámaras de seguridad grabaron el momento en el que un carro colisiona de frente contra dos motociclistas provocándoles graves heridas.

Los dos motoristas derraparon al ver al conductor desplazarse a toda velocidad; sin embargo, ya no logaron esquivar al picop.

En redes fue condenada la acción del conductor que se dio a la fuga.

En un segundo video, se puede ver a uno de los motoristas gritando del dolor tras se atropellado.

“Las motos parecieran qué venían compitiendo, vean al primer motorista que va hasta agachado para no tener resistencia al aire, los otros dos burros derraparon, para tan mala suerte, el picop rebasó y en línea continua”, “Y no se detuvo para auxiliar a sus víctimas”, “Si este fuera un video de motoristas imprudentes ya estuviera lleno de comentarios tirando hate, pero como el imprudente aquí es un carro se quedan callados”, “Muchas veces pasa porque los motoristas ven a un carro rebasando y quieren que el carro se quite terrible la gente no tiene cerebro o bien un carro que va a rebasar y aceleran más según ellos se ven gruesos grandes brutos”, son algunos de los comentarios.