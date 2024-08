Nuevo funcionario del Conamigua dice que “no le interesa viajar” ante el tema de visa

Los diputados cumplieron con una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) y juramentaron a los nuevos funcionarios del Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua), que vela por los migrantes y retornados de Estados Unidos, en cuanto a la atención.

PUBLICIDAD

En ese aspecto, el exdiputado, Julio Lainfiesta Rímola, que perdió su reelección en las Elecciones Generales de 2023 por el extinto partido Unión del Cambio Nacionalista (UCN), fue juramentado como subsecretario y está en la nómina que Estados Unidos advirtió que le retirarían la visa luego de haber desaforado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a finales del año pasado.

Entonces, Lainfiesta asegura, en cuanto al tema de la visa para ingresar a Estados Unidos, que “no le han notificado”. “No he sido notificado de manera oficial por ningún canal. La función es atender a los migrantes más necesitados, es lo que vamos a trabajar”, dijo al salir del hemiciclo.

Además, se refirió a la función que tendrá en el Conamigua. “La función del subsecretario es más administrativa y financiera y por ley no podemos abandonar el país en conjunto. El señor secretario sale y el subsecretario se queda y viceversa”.

“Se ha achacado que es una agencia de viajes, yo no voy a viajar, no me interesa viajar”, afirmó.

Como secretario del Conamigua fue juramentado Raúl Berrios, quien se refirió al apoyo a los guatemaltecos deportados.

Lee también: Diputados eligen al director del Instituto de la Defensa Pública Penal