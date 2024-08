VIDEO. Internautas captan las primeras pruebas de los dragones del nuevo parque de Universal Orlando Resort

Universal Orlando Resort anunció la apertura de una nueva atracción temática para el año 2025, basada en la popular franquicia de DreamWorks Animation, “Cómo entrenar a tu dragón”.

La nueva atracción, denominada How to Train Your Dragon - Isle of Berk, ofrecerá a los visitantes la oportunidad de explorar el mundo ficticio de Berk, hogar de vikingos y dragones.

Este desarrollo es parte de la expansión del parque temático Universal Epic Universe, que incorporará cinco mundos temáticos y se espera que redefina las experiencias de entretenimiento para sus visitantes.

Según información proporcionada a Infobae, este nuevo espacio permitirá a los visitantes experimentar de cerca la vida entre dragones a través de atracciones emocionantes, encuentros con personajes y opciones gastronómicas y de compras temáticas.

Entre las atracciones anunciadas, se encuentra Hiccup’s Wing Gliders, una montaña rusa que simula el vuelo en un dragón, ofreciendo vistas aéreas de la isla de aventuras y criaturas míticas, incluyendo un recorrido por su laguna central.