Más irregularidades refuerzan la tesis de fraude electoral en Venezuela

A cinco días de las elecciones presidenciales en Venezuela, este viernes el Consejo Nacional Electoral (CNE) de este país, presentó los resultados del segundo boletín con los resultados de estos comicios, ratificando a Nicolás Maduro como presidente reelecto para el periodo 2025-2031. Sin embargo, así como se notaron irregularidades antes y durante el sufragio, éstas continúan en el proceso postelectoral, manteniendo la tesis de fraude, que ha sido denunciada dentro y fuera de esta nación.

Como parte del segundo boletín, Elvis Amoroso, presidente del CNE, indicó que con 96,87% de las actas y una participación de 59,97%, Maduro alcanzó 6.408.844 votos (51.95%) y de segundo lugar, estuvo el opositor Edmundo González con 5.326.104 (43,18%).

Hasta el momento, el Poder Electoral de Venezuela solo ha emitido los resultados por la vocería de su presidente Elvis Amoroso, pero los ciudadanos y el mundo, no han podido verificar las cifras en el portal web de este organismo, es decir, no las han publicado. El gobierno de Maduro y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), alegaron que la falta de los resultados en la página web del CNE es debido a un hackeo.

La no publicación de las cifras es un signo de irregularidad, según afirman expertos, quienes destacan que aunque intenten disfrazar los números, esto es muy difícil.

Por parte del candidato opositor Edmundo González, el Comando con Venezuela dice que la verdadera cifra es que éste obtuvo 7.173.152 de votos, y Nicolás Maduro, 3.250.424.

Nuevas irregularidades por el fraude en Venezuela

Las personas hacen fila afuera de un centro de votación durante las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela, el domingo 28 de julio de 2024. (Foto AP/Fernando Vergara) AP (Fernando Vergara/AP)

A la no publicación de los resultados de las elecciones por parte del CNE, este viernes se concretó otro paso, que a juicio de muchos es otra irregularidad, y es el hecho de que los candidatos presidenciales comparecieron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tras ser citados por un recurso contencioso que introdujo el presidente Nicolás Maduro en este ente con el fin de aclarar “todo lo que haya que aclarar” en cuanto a los resultados de las presidenciales.

Especialistas explican que según la Constitución en Venezuela, los poderes públicos (la Asamblea Nacional, que es el Poder Legislativo; la Presidencia, que es el Poder Ejecutivo; el TSJ, que es el Poder Judicial; el CNE, como el Poder Electoral; y el Poder Ciudadano) deben ser independientes y no meterse cada uno en las competencias del otro. Esto quiere decir que el TSJ no debería inmiscuirse en lo que concierne al CNE en cuanto a las presidenciales de este 28 de julio.

“ En cuestión de minutos el TSJ decide ‘certificar’ los resultados del #28Jul. La certificación la realizan sin que el CNE mostrara resultados discriminados por centro y mesa, entregara bases de datos o se realizara la auditoría de telecomunicaciones y verificación fase II… La vía institucional en Venezuela no existe porque el gobierno controla las instituciones (...) La verificación imparcial de los resultados sólo podría hacerla una institución internacional ”, expresó en su cuenta X @puzkas, Eugenio Martínez, experto electoral.

El experto destacó que “es necesario recordar que en materia electoral no existe algo como recurso de ‘investigación y certificación’ que es la esencia de la petición que hizo Nicolás Maduro a la Sala Electoral del TSJ”.

Martínez además indicó que “ en la historia del supuesto hackeo a la transmisión de resultados hay 3 empresas con información clave sobre el proceso: Cantv, Movilnet y Ex-Cle; las dos primeras definen las capas de seguridad de la red privada de transmisión, mientras Ex-Cle es el proveedor de tecnología ”.

El especialista resaltó que “Ex-Cle, la empresa “proveedora” de tecnología electoral al CNE sigue guardando silencio. Al silencio de Ex-Cle se suman los de Cantv y Movilnet y los directores del CNE encargados de configurar la red privada de transmisión”.