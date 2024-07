Crece la tensión en Venezuela ante presunta orden de captura contra opositora María Corina Machado

La tensión parece aumentar en Venezuela, mientras persisten las protestas en casi todo el país en contra de los resultados electorales que dan como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales, realizadas este domingo 28 de julio. En horas de la tarde, trascendió el dato de que hay una orden de captura en contra de la líder opositora María Corina Machado.

PUBLICIDAD

La orden de aprehensión, la dio a conocer el periodista Gregory Jaimes, de Telemundo Las Vegas, quien aseguró que así lo dieron a conocer fuentes del Ministerio Público en esta nación.

“ Con toda responsabilidad informo al país, según información aportada por fuentes dentro del Ministerio Público, que la presidenta del circuito judicial del área metropolitana de Caracas, Dra. Katherine Nayartih Haringhton Padrón; la magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno, presidenta de la sala penal; Ángel Fuenmayor, director de delitos comunes, en estos momentos firmaron la orden de aprehensión de María Corina Machado ”, notificó el periodista Jaimes a través de su cuenta X @GregJaimes.

Indicó que “esta orden la ejecutará el tribunal 2do de terrorismo del área metropolitana” y que para hacerla detención “fueron designados los cuerpos de seguridad DGCIM y SEBIN”.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) son organismos de inteligencia del Gobierno de Venezuela, y se encargan de ejecutar las detenciones con motivo político en este país.

Llama la atención que después de aproximadamente tres horas de haber difundido sobre la orden de aprehensión en contra de María Corina Machado, el periodista Gregory Jaimes, borró esta información de su cuenta X.

Gregory Jaimes borró sus mensajes de X (Imagen: X @GregJaimes)

Piden cárcel para María Corina Machado y Edmundo González

Hasta el momento, no hay una fuente oficial del Ministerio Público que haya confirmado sobre la orden de aprehensión a María Corina Machado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, horas antes de que el periodista Gregory Jaimes diera a conocer sobre la orden de arresto, el diputado oficialista Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) pidió cárcel para Machado y para Edmundo González, candidato presidencial de la oposición, que según los manifestantes en las calles, es el ganador de las elecciones.

“Tienen que ir presos sus jefes, los que les ordenaron, y cuando digo jefes no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que estás intentando imponer en Venezuela”, dijo Rodríguez.