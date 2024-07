Conmovedora reacción de joven venezolana cuando el CNE anunció a Nicolás Maduro como ganador

El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de que Nicolás Maduro fue el candidato electo en las presidenciales de Venezuela este domingo, fue como una bofetada que se hizo sentir en casi todo el país, donde los venezolanos objetaron los resultados. En las redes sociales son virales las reacciones de la gente al saber las cifras del primer boletín “irreversible”, notificado por el máximo organismo comicial en esta nación.

PUBLICIDAD

En las plataformas digitales se aprecian grabaciones de gente llorando, otros reclamando furiosos por los resultados, unos más denunciando fraude, mientras que del lado madurista, hay celebración.

Uno de los videos que conmueve en las redes, es el de una joven que lloró cuando una periodista le preguntó qué siente ante los resultados de las presidenciales. La mujer no aguantó las lágrimas, se veía como desesperada ante la sola idea de tener que emigrar porque solo quiere estar en su país “libre”.

“ Estuve cinco años afuera”, dijo la joven quien repetía varias veces: “No, no no ”. Vestida con su franela blanca, diseñada con un corazón de los colores de la bandera de Venezuela, contó que vivió “cinco años fuera (en el extranjero), mi hijo no sabe nada, un año perdido, no”.

Mientras la periodista le pedía que se tranquilizara, la joven venezolana decía: “ Estoy cansada, no quiero emigrar, quiero este país, donde yo era libre ”.

El video tiene miles de reproducciones en la @ImpactoVE de la red social X.

Nicolás Maduro y señalamientos de fraude

Los resultados de las presidenciales en Venezuela a favor de Nicolás Maduro, son objetados por distintos sectores de este país y de la comunidad internacional, quienes lo acusan de “fraude”.

PUBLICIDAD

Los señalamientos también van en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE), presidido por Elvis Amoroso, conocido por su basta trayectoria y fidelidad al chavismo. Por eso, a juicio de muchos, el Poder Electoral no es independiente, sino que está alineado al gobierno.

Las protestas se hicieron sentir este lunes en diferentes estados de Venezuela. Los venezolanos salieron a las calles a protestar en contra de los resultados electorales y exigen respeto a su voluntad, expresada en el voto.

La oposición agrupada en la Plataforma Unitaria desmintió que Maduro ganó, aseverando que más bien tuvo una derrota aplastante por el candidato Edmundo González.

La dirigente opositora María Corina Machado y Edmundo González expresaron este lunes en rueda de prensa, que obtuvieron 6.275.181 de votos y que Maduro solo tuvo 2.759.256, refutando así lo que dijo el CNE, que indicó que Maduro obtuvo 5.150.092 y González, 4.445.978.