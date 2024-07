Violación de libertad de expresión: Periodista es retenido en su llegada a Venezuela para cubrir las elecciones presidenciales

Alta tensión la que se vive a tan solo tres días para que se desarrollen las elecciones presidenciales en Venezuela, sin duda alguna, una de las más esperada en el continente ya que se trata de posiblemente, la nación más castigada en los últimos años ante distintos problemas sociales, económicos y de una dramática migración que impacta desde 2018, a los Estados Unidos y regiones sudamericanas como Colombia, Perú, Ecuador y Chile.

En la madrugada de este jueves 25 de julio, el periodista argentino, Jorge Pizarro, denunció haber sido retenido en su ingreso a Venezuela en el aeropuerto internacional de Maiquetía, para ser interrogado en reiteradas oportunidades a pesar que explicó que su presencia es para cubrir los comicios electorales como corresponsal de Radio Rivadavia.

Relatos de Jorge Pizarro

Según sus relatos, las autoridades venezolanas no estarían muy convencido de su presencia al indicar que no cumple con los requisitos reglamentarios para ingresar, por lo que existiría la gran posibilidad de que en las próximas horas sea deportado a Panamá.

“ Una persona me dijo que por no cumplir los requisitos para el ingreso al país, me van a deportar. Estoy en una cafetería a la que vine para tener señal de Wifi, estoy rodeado de tres agentes de migraciones uniformados, ellos están en otra mesa y me tienen que acompañar si quiero ir al baño ”, explicó a la emisora a la cual trabaja el comunicador social.

Pizarro indicó que fue interrogado en varias ocasiones con la misma pregunta, fue llevado a un sitio de aislamiento, fue fotografiado más de 10 veces por los funcionarios venezolanos, mismo que le retuvieron su pasaporte e hicieron que grabe un video sobre el momento.

“Cuando osé decirle por qué me preguntaban siempre lo mismo si contesté siempre igual porque eran preguntas como ‘¿a qué viene? ¿por qué viene? ¿dónde trabaja usted en Buenos Aires?’ Solo por haberle preguntado eso, casi me pone preso y dijo que las preguntas las hacía él y yo no podía responder nada excepto lo que él me dijera. Ahí entendí lo que estaba pasando”, explicó.

Marcelo Fígoli, dueño del grupo comunicacional a la que pertenece Radio Rivadavia, se mostró preocupado por la situación, la que consideró como una clara muestra que la libertad y el proceso limpio de las elecciones de este domingo está totalmente en duda.

“Uno necesita visa si va a trabajar o ganar dinero a Venezuela, él no va a hacer un trabajo remunerado, sino que está cumpliendo con una tarea para la radio en la que se desempeña como periodista. Lo reconocieron como tal y no quieren dejarlo entrar. Lo quieren deportar a Panamá”, explicó el empresario en una entrevista.