VIDEO. Tres Kiebres reafirma su postura en no aprobar la ampliación presupuestaria

Reafirma su postura en no aprobar la ampliación presupuestaria.

El diputado Esduin Javier Javier, conocido como “Tres Kiebres”, publicó en sus redes sociales un video en el que reafirma su postura en la improbación de la ampliación presupuestaria.

“Nosotros como diputados nos sentimos amenazados por la situación que se está dando en nuestro país. Han convocado a manifestaciones, han convocado a la alcaldías para que ampliemos el presupuesto. Están pidiendo 16 mil millones, prácticamente 15 mil millones más y tienen 116 mil que no han podido ejecutar”, argumenta Tres Kiebres.

El material fue publicado horas antes de que diera inicio la sesión de interpelación del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez en el Hemiciclo parlamentario, la cual pretendía ser una rendición de cuentas sobre la seguridad ciudadana, así mismo se rumoreaba sobre manifestantes en las afueras del Legislativo, información que mas tarde fue desmentida por el ministro. Al final, la sesión se suspendió por falta de Quórum.

En ese contexto, los diputados de VAMOS también publicaron sentirse “amenazados” y responsabilizaron al Gobierno de Guatemala sobre las acciones que pudieran suceder en su contra.

Por otro lado, Esduin Javier señaló que no hay forma que los diputados aprueben la solicitud de agregar más presupuesto, si el gobierno no ha ejecutado con el dinero que posee.

“Cómo quieren que nosotros aprobemos la ampliación presupuestaria si no han ejecutado. Como no lo estamos haciendo, nos están echando al pueblo, nos están echando a los alcaldes”, señaló.

“Falta menos de un mes para que aprobemos el nuevo presupuesto, y no han podido ejecutar 116 mil millones y quieren más plata. No entendemos la postura del Gobierno, que primero nos demuestren que tienen la capacidad de ejecutar y nosotros vamos a ampliar presupuestos, de lo contrario la postura mía como diputado es no, a la ampliación presupuestaria”, concluye.