Jennifer Aniston criticó al candidato a vicepresidente republicano por descalificar a las mujeres sin hijos

J.D Vance, recientemente elegido por Donald Trump como su vicepresidente de llega alcanzar la victoria electoral el próximo 5 de noviembre, emitió en el pasado una desafortunada frase que generó bastante ruido en la sociedad general de los Estados Unidos, y en especial en la comunidad femenina, situación que en esta semana volvió a ser tendencia y causó un sinfín de críticas, entre las que se destacaron la de la actriz, Jennifer Aniston.

“ Estamos efectivamente dirigidos en este país, por demócratas, por de nuestros oligarcas corporativos, por un grupo de mujeres con gatos y sin hijos que son miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado, y por eso quieren hacer que el resto del país también sea miserable ”, sentenció Vance en una entrevista con el reconocido presentador de la Fox News, Tucker Carlson, realizada en 2021.

“Mira a Kamala Harris, a Pete Buttigieg (el secretario de Transporte), a Alexandria Ocasio-Cortez (congresista demócrata por NY): Todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos, y ¿cómo tiene sentido que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?”, añadió Vance.

La vicepresidenta Harris se convirtió en madrastra de dos adolescentes cuando se casó con el abogado Douglas Emhoff, en 2014.

Jennifer Aniston criticó a J.D Vance en sus redes sociales Instagram: @jenniferaniston

¿Qué dijo Aniston contra J.D. Vance?

La famosa actriz de la aclamada serie televisiva “Friends”, y quien no tiene hijos, indicó mediante la red social Instagram, estar bastante consternada a que el posible mandatario que acompañe a Trump en la Casa Blanca durante los próximos 4 años, sea el emisor de la controvertida frase.

“Realmente no puedo creer que esto venga de un potencial vicepresidente de Estados Unidos. Todo lo que puedo decir es… Sr. Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener sus propios hijos algún día”, escribió Aniston en sus historias de Instagram. “Espero que no necesite recurrir a la FIV (fecundación in vitro) como segunda opción. Porque tú también estás tratando de quitarle eso a ella”.

Este miércoles 24 de julio, Aniston publicó un video de 2018, donde dejó ver que apoyaría a Kamala Harris. Dicho videos se trata sobre la presión al entonces candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, sobre el derecho al aborto.