Informe asegura qué, según Obama, Kamala Harris no vencería a Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, no ha respaldado la candidatura presidencial de Kamala Harris porque no cree que pueda vencer a Donald Trump, así lo publicó un reportaje de New York Post, citando una fuente cercana a la familia de Joe Biden.

“ Obama está muy molesto porque sabe que ella no puede ganar ”, afirmó la fuente, además agregó que “ Obama sabe que ella es simplemente incompetente, la zar fronteriza que nunca visitó la frontera, diciendo que todos los migrantes deberían tener seguro médico. No puede navegar por las minas terrestres que tienen delante ”.

Según la fuente de la familia de Joe Biden, pidió esperar hasta el debate y aseguró que Kamala no puede debatir y se va a meter la pata en la boca sobre Israel, Palestina, Ucrania. Ante esto, Obama estaría furioso porque las cosas no han salido como él quiere, y por eso no se une al apoyo del Partido Demócrata a Harris.

Otro informe asegura que sí apoyará Obama a Harris

Según un reportaje de NBC News, las relaciones entre Barack Obama y Kamala Harris, estarían en perfecta condiciones y el expresidente de los Estados Unidos, brindaría su total apoyo para que la actual vicepresidenta alcance la candidatura para enfrentar el próximo 5 de noviembre a Donald Trump.

En privado, Obama ha apoyado plenamente la candidatura de Harris y planea respaldarla pronto, dijeron estas personas, e incluso, uno de las fuentes del medio estadounidense, asegura que “ él ha estado en contacto regular con ella y cree que ha tenido un gran comienzo ”