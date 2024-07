Embajador de Alemania, Hardy Boeckle: “La corrupción es un mal que es muy difícil erradicar”

Hardy Boeckle estrechó la mano del presidente Bernardo Arévalo el viernes 19 de julio previo a entregar sus cartas credenciales en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. Fue un acto solemne en donde se oficializó como embajador de Alemania.

Durante una visita a Publinews, el diplomático mencionó que la “corrupción es muy difícil y muy problemática porque muchas veces afecta a los pobres”. Además, tiene contemplado visitar la provincia para ubicar proyectos en donde la industria alemana pueda invertir y generar desarrollo y empleo.

¿Cómo está la relación entre Guatemala y Alemania?

Tenemos una relación de 175 años que data de 1847 cuando se firmó un contrato de amistad, navegación y comercio entre Guatemala y Alemania. Esa es la base que hasta hoy las relaciones se han desarrollado. Mi visión es identificar proyectos donde podamos cooperar.

Recientemente entregó las cartas credenciales en el Palacio Nacional de la Cultura ante el presidente Bernardo Arévalo. ¿Qué pudo conversar con el gobernante?

Hace tres semanas que estoy en Guatemala y el viernes pasado el presidente Bernardo Arévalo recibió mis cartas credenciales. Hay interés sobre la manera en cómo vamos a cooperar entre Alemania y Guatemala. Vamos a identificar proyectos, tenemos un diálogo político. Tenemos muchas empresas alemanas que han invertido aquí en el país y tenemos una estrecha cooperación cultural, por ejemplo, el fin de semana pasado fue el Festival de Luz en Antigua Guatemala.

En el tema político, ¿qué le parecen los siete meses del nuevo gobierno en Guatemala? Esto luego de las elecciones tan convulsas del año pasado.

Claro, mi misión es cooperar con este gobierno. Me parece que es un nuevo desarrollo que toma el país ahora y yo soy nuevo acá, entonces, es una muy buena combinación.

¿Qué evoca para Alemania la palabra “corrupción”?

La corrupción es muy difícil y muy problemática porque muchas veces afecta a los pobres y a la gente necesitada. Es un mal que es muy difícil erradicar, pero hay que erradicar y reducir lo más posible.

En Guatemala se han heredado los actos de corrupción de gobiernos anteriores. ¿Cómo se puede salir de eso?

Hace tres semanas que estoy en el país y es difícil para mí dar recomendaciones, pero la corrupción es un problema y necesitamos un estado de derecho. Necesitamos instituciones fuertes, instituciones democráticas, instituciones que respetan el estado de derecho y tenemos que laborar para eso. Hay varios proyectos de la Cooperación Alemana que tiene justo ese objetivo.

En ese tema, ¿En qué áreas tomará nota de algún interés de nuevos proyectos de cooperación?

Tenemos interés en la comunidad industrial alemana de invertir en Guatemala e intensificar el intercambio comercial. Por eso voy a ir a algunos centros en el país donde pueda haber parques industriales que sirvan para inversiones de empresas alemanas.

¿Qué tipo de empresas?

Acabo de visitar una empresa alemana que se llama Kaeser Kompressoren. Ellos fabrican compresores de aire y se necesita en todas partes. Esa empresa hizo una gran inversión hace dos años y les va muy bien. Ese tipo de empresas son las que se necesitan. Está la estructura del gobierno y claro se ofrecen muchas oportunidades para empresas alemanas.

Y ¿cómo pueden las autoridades o los pobladores de alguna provincia provocar ese interés por fundar una industria alemana?

Para eso estoy aquí, para identificar proyectos, entonces pueden contactar a la Embajada de Alemania. Los invito a contactarnos para ver cómo y donde poder cooperar.

¿Qué lugares ha visitado en Guatemala y qué platillos ha probado?

Hay platos muy ricos en Guatemala. Me gusta mucho todo lo que es cocinado de maíz. He comido muchas sopas de pollo, la cocina es muy rica. En lugares, ya conozco Antigua Guatemala, pero voy a viajar para descubrir este lindo país. He tenido una linda acogida en el país.

