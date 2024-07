Amigo de modelo desaparecida revela detalles de sus últimas horas

Ahora borran videos de la cuenta de la joven. ¿Quién tiene el celular de Margi Liseth Rodríguez Zavala? Esto explica su amigo Tavito Bam Bam.

Familiares de la modelo, activaron una alerta por la desaparición de la joven. Según la denuncia fue vista por última vez en Fraijanes, carretera a El Salvador.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue que, pese a que la joven lleva casi ocho días de desaparecida, publicó varios videos en su cuenta de TikTok, en uno de ellos acompañado del cantante brasileño Tavito Bam Bam.

Luego de que las personas comentaran sobre su relación, el joven brasileño decidió realizar una aclaración en las redes sociales.

“No es cierto lo que están hablando, es una fake news. Necesito defenderme y hablar mi versión. Mi video se trata sobre la bailarina Margi que supuestamente se desapareció. Dicen que andaba conmigo trabajando, pero hay dos cosas Esta vez ella no trabajó para mí. Al llegar al lugar me informaron que la habían contratado a ella”, explicó Tavito.

Agregó que ellos solo disfrutaron de la cena, se tomaron un par de frías y al otro día se acabó todo.

“Yo la quiero mucho. Ella dijo que quería invitar a una pizza por el cumpleaños de mi esposa Melany y dijo que ella pagaba pues era el restaurante de uno de sus exjefes. Salió como a las 17 horas de ahí con rumbo a la ciudad y fue la última vez que la vimos en la playa de Monterrico”, contó.

Agregó que dos o tres horas después la llamó y le mandó mensajes preguntando si había llegado, pero no obtuvo respuesta.

Familiares activaron la alerta

“Al otro día la llamé a Margi y no contestó y luego llamé a la agencia y me contaron que la habían pasado dejando a su casa, me dijo el chavo”, aseguró Tavito que también afirmó que escuchó a la bailarina decir que iba a asistir a otra fiesta.

“Siento mucho lo que está pasando y estoy preocupado. La gente es mentirosa, solo porque vieron un video conmigo. Eso no es cierto”, dijo.

Sin embargo, después de estas declaraciones, el video de Tavito junto a la joven desapareció de su red social. Entonces surgen las preguntas, Margi se arrepintió de meter en problemas a su amigo y decidió bajar el video o alguien tiene el celular y borró el video.

“Ya se perdió una ves y apareció. Ahora espero que aparezca y escuche de la boca de ella, que yo no fui el último de estar con ella”, dijo.v