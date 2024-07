Con Trump o Harris, Guatemala debe prepararse para nuevo “tono” con Estados Unidos, según expertos

En noviembre, millones de estadounidenses elegirán a su próximo presidente, probablemente entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris. Tomando en cuenta la estrecha relación comercial, diplomática y migratoria con Guatemala, analistas no prevén un cambio drástico de ganar cualquiera de los dos, pero sí en el tono, para lo cual consideran necesario prepararse.

El internacionalista Roberto Wagner ejemplificó el panorama político de Estados Unidos de la siguiente manera: Si las elecciones se realizaran este fin de semana o en los próximos 15 días, el vencedor sería el expresidente Donald Trump.

“Arrasa. No hay quien lo pare. Sobrevivió a un atentado y a dos juicios. Fue encontrado culpable... pero es muy probable que regrese a la Casa Blanca y aquí lo importante es cómo nos preparamos para eso, ya vivimos una etapa de Trump; Jimmy Morales la aprovechó con la CICIG”, expresó.

Wagner recordó que Trump “cobró factura” y convirtió a Guatemala en tercer país seguro, por eso se debe definir una estrategia, ya que lidiarían con un presidente “pragmático”. No considera que cambien prioridades como la migración, lucha contra el narcotráfico y criminalidad, pero intentará imponer sus intereses en la dinámica.

“A Trump no le importan nuestros países, le importa ganar y si para ganar tiene que hablar mal de nuestros países lo va a hacer. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, su lema es hacer a Estados Unidos más grande y no lo hará con aliados centroamericanos”, reiteró.

No se puede esperar

Respecto a Kamala Harris, indicó que ella es “el plan B” y la relación directa con México, Guatemala y el resto de países es la migración, una de las tareas que tuvo a su cargo como vicepresidenta, pero que califica como “un fracaso”. De conseguir la presidencia, el analista ve un discurso sin sustento o acciones concretas para atacar las causas de la migración.

“Guatemala no se puede dar el lujo de esperar quién gana las elecciones. Desde ya, se tiene que trabajar en una estrategia para enfrentar los cambios que se vienen y para trabajar con la presidenta de México, mejorar la relación con El Salvador y Honduras, encontrar problemas en común y asumir un liderazgo centroamericano para presentarlos y asumir los cambios que se vienen en Estados Unidos”, destacó.

Acuerdo bipartidista

Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), explicó que las relaciones internacionales de Estados Unidos son el resultado de acuerdos bipartidistas y no importa cuál de los dos esté al frente de la Casa Blanca, ya que la migración y el combate al crimen transnacional serán prioridad.

“Sí hay cambios de énfasis entre la administración demócrata y republicana”, advirtió. En ese aspecto ve el interés de Guatemala porque actualmente hay un apoyo demócrata hacia el actual gobierno del presidente Arévalo; una eventual victoria de Trump podría movilizar ese respaldo hacia sectores más conservadores en el país.

“Es un momento de incertidumbre hasta tener claridad de quién es efectivamente el candidato demócrata. Se puede anticipar que Donald Trump es el más beneficiado de la exposición pública de las limitantes del presidente Joe Biden”, comentó.

Castillo no descartó que surjan otros candidatos demócratas que podrían disputar a Harris la candidatura; sin embargo, reiteró que Trump atacará las debilidades de las políticas del presidente Biden, por ejemplo, el manejo de la migración, alentando posiciones radicales.

LAS CLAVES

Exportaciones de Guatemala a EE. UU. eran de US$2,057 millones hasta mayo de 2024

Remesas familiares desde EE. UU. eran de US$10,271.4 millones hasta el 30 de junio de 2024