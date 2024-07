Ex titular de Caminos denuncia a Félix Alvarado ministro de Comunicaciones

El ex jefe de la Dirección General de Caminos, Gilberto Guerra presentó una denuncia penal en contra del Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado y otros cuatro funcionarios de la cartera.

La denuncia fue interpuesta este miércoles 17 de junio, por la posible comisión actos colusorios, abuso de autoridad, tráfico de influencias, difamación e incumplimiento de deberes. Las otras personas denunciadas son el viceministro de Infraestructura, Max García y los asesores del despacho.

“No tengo miedo a ninguna denuncia, no tengo miedo a ninguna investigación, no me he planteado a salir del país”, aseguró.

Además, Guerra negó tener vínculos con estructuras criminales y rechazó los señalamientos de Félix Alvarado relacionados al puesto “sabotaje” en la comisión que realizaba la revisión de ofertas para reparar la Autopista Palín-Escuintla, por un hundimiento registrado hace más de un mes.

El ex jefe de Caminos explicó que el Ministro Alvarado busca es “limpiarse” del fracaso que significa el retraso para la reconstrucción de la carretera.

Por último, dijo que recibió presiones por parte del viceministro y asesores para subir un nuevo evento al portal Guatecompras el jueves 11 de julio, mismo día que el Congreso improbó el Estado de Calamidad.