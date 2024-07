VIDEO. El triste final de un recolector de basura que se vistió de novia y se hizo viral en redes sociales

El sábado 14 de julio se registró un ataque armado en las afueras de una cevichería en la colonia Conchas sector 2, en la zona 25 de la ciudad capital. El crimen dejó cuatro heridos y un fallecido en el lugar. Lamentablemente, este último fue identificado como Lisman Edilson Castillo Mazariegos, de 24 años de edad.

Lisman era el recolector de basura que se hizo viral en redes sociales, aproximadamente hace tres años, por usar un vestido de novia que fue desechado. En una entrevista relató que fue convencido por sus compañeros para que se lo pusiera a modo de juego, mientras recorrían las calles prestando el servicio en la zona 5 de la ciudad.

Un automovilista captó el momento, y de inmediato viralizó el video en las redes sociales. Lisman Edilson, también era llamado “Amebas”, en el ataque armado tenía heridas de bala en el pecho y la cabeza. La noticia de su fallecimiento, ha consternado a los vecinos, quienes lo recordaron como una persona carismática y alegre.

Ese día, Bomberos Voluntarios de la 85 Cía. reportaron que otras cuatro personas fueron trasladadas desde la escena del crimen, en estado crítico hacia el hospital San Juan de Dios.

Los heridos son; Erick Godinez, de 19 años; Carlos Astúa, de 43; Walter Sandoval, de 38, y Maycol Patzan, de 24, quedaron recluidos en la sala de shock del centro asistencial. Según testigos, el grupo de personas platicaba en el lugar, cuando delincuentes, los atacaron a balazos.

LA HISTORIA

“Lo encontramos y empezamos a jugar. Como era el único más delgado del grupo, mis compañeros me insistieron para que me lo pusiera. Como no había mucha gente en la calle accedí pero no me imaginé que me fueran a tomar video o fotos”, expresó Lisman en la entrevista.

“Al principio me sentí un poco avergonzado porque mi mamá me regañó, pero luego entendió que era una broma. Ahora algunas personas me han reconocido y me han pedido fotos. Se siente raro porque no quería llamar la atención”, resaltó.

En su momento, el joven compartió que se levantaba antes de la 1:00am para empezar la recolección a la 1:30 de la mañana y terminan hasta las 5:30 de la tarde. Él esperaba

conseguir un mejor trabajo para brindarle mejore condiciones de vida a sus padres.