Diputados manifiestan su descontento por quedarse sin policías

“Es en término de su función”, recalcó Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, para explicar el motivo de haber retirado 61 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a 17 diputados. Los primeros legisladores ya han manifestado su descontento.

El diputado Julio César Portillo Paz, de la bancada Cabal, calificó la acción como “un daño a la imagen” y además, recordó que nadie le consulta si está bien. ”Yo estoy aquí trabajando, me miran pero no me preguntan si estoy bien, si sigo bien de mi rodilla, que me pasó, no me preguntan nada”. Su discurso se centra a un accidente de tránsito en la que los agentes que lo acompañaban resultaron heridos y uno falleció.

Así también, el diputado Ronald Portillo, del bloque Vamos, se refirió a “los tiempos” para aducir la cercanía de la interpelación al titular de Gobernación que se tiene planificado para el 25 de julio.

“Podría interpretarse como una posible persecución política a la oposición de gobierno que ha generado una dura crítica al gobierno por muy malas acciones que ha tenido”, dijo Portillo.

Listado de diputados y la cantidad de policías que los cuidaban

Mynor Mejía Popol (dos policías)

Josué Edmundo Lemus (dos policías)

Christian Joel Martínez (dos policías)

Joel Rubén Martínez (tres policías)

Allan Rodríguez (cuatro policías)

Carlos Roberto Calderón (cuatro policías)

Napoleón Rojas (cuatro policías)

Sofía Hernández (cuatro policías)

Erick Geovanny Martínez (cuatro policías)

Thelma Elizabeth Ramírez (cuatro policías)

Sandra Orellana (cuatro policías)

José Carlo Solano (cuatro policías)

Maynor Castillo Castillo (cuatro policías)

Boris España (seis policías)

Sergio Arana (siete policías)

Karla Martínez, diputada del Parlacen (dos policías)

María Eugenia Castellanos Pinelo diputada del Parlacen (cuatro policías)

Esquemas

En tanto, Jiménez se refirió a que la seguridad policial que gozaban los 17 policías fue brindada “a voz” y se requiere un estudio y se da con base a la función de los diputados.

“Esquema de seguridad, como nosotros decimos ¿a quiénes? En términos de su función tienen un riesgo de seguridad no en términos de que puedan tener riesgos a su seguridad”, dijo el ministro Jiménez.

