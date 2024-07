VIDEO. ¡Fuertísimo! La lesión de Messi en cámara lenta

Tras la dolorosa torcedura en el primer tiempo y de agravar su cuadro en la segunda etapa, la articulación del ocho veces ganador del Balón de Oro se quedó extremadamente hinchada.

Messi encendió todas las alarmas con su temprana salida en la final de la Copa América 2024 al no poder seguir adelante después de doblar su tobillo derecho en el primer tiempo y agravar su cuadro con una nueva torcedura en la segunda etapa que lo obligó a salir.

En el video se puede ver como el tobillo derecho que es la pierna de apoyo, cuando asienta el pie, se traba en el césped y se tuerce solo.

Luego el contacto de Arias es sobre la pierna izquierda y no es la que adolece el astro argentino.

Pese a que inicialmente siguió en cancha, gracias también al entretiempo extralargo por el show de Shakira, a los veinte minutos del segundo tiempo cayó al césped del Hard Rock Stadium y se vio obligado a pedir el cambio al agravarse su lesión original.

“Tenía el tobillo a la miseria. No podía más y él, como no quiere dejar al equipo, siguió jugando”, indicó el DT, Lionel Scaloni. “Es la realidad, lo que él transmite a sus compañeros y les trasmite a todos. Así que ese es Leo. Para nosotros, re contra bienvenido, yo prefiero un jugador así y no que en la primera de cambio sale. Él siente que abandona al equipo y otro hubiera salido, pero al momento. Él siguió jugando”.