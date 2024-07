Donald Trump anunció a su “partidario incondicional” J.D. Vance como fórmula a la vicepresidencia

Luego del atentado en su contra, Donald Trump selló este lunes su candidatura a la Presidencia de Estados Unidos, anunciando al senador de Ohio, J.D. Vance, como su fórmula para la vicepresidencia.

“ Después de una larga deliberación y reflexión, y considerando los tremendos talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de Vicepresidente de Estados Unidos es el Senador J.D. Vance del gran estado de Ohio ”, notificó Trump a través de su red social Truth Social Network este 15 de julio en el marco de la Convención Nacional Republicana, en Milwaukee.

Antes de esto, el expresidente y candidato para repetir en la presidencia, había anunciado como sus posibles candidatos a la vicepresidencia, no sólo a Vance, sino también a otros dos senadores republicanos, como Marco Rubio, de Florida y Tim Scott, de Carolina del Sur; y además tenía como opción a Doug Burgum, gobernador republicano de Dakota del Norte.

The Associated Press (AP) reseñó que antes de anunciar a James David Vance, Trump avisó a sus otros candidatos que no serían elegidos.

NBC News publicó que J.D. Vance se enteró que sería el vicepresidente junto a Trump, 20 minutos antes de que él lo anunciara.

Donald Trump resaltó la fortaleza que debe tener su vicepresidente

Former President Trump Holds A Campaign Rally In Ohio El senador J.D. Vance sube al escenario en un acto de campaña con Donald Trump el pasado 16 de marzo en Vandalia, Ohio. (Scott Olson/Getty Images)

Donald Trump destacó en mayo pasado que sea su vicepresidente debe tener fortaleza y entereza por si algo malo le sucede, publicó AP en base a una entrevista que dio el candidato para “The Clay Travis & Buck Sexton Show”.

“Se necesita a alguien que pueda ser bueno por si acaso”, dijo. De hecho, AP también resaltó lo que Trump expresó a Fox News antes del mitin donde sufrió el atentado: “ Es una posición muy importante, especialmente si algo malo sucediera. Eso es lo más importante, si sucede algo malo”, expuso.

¿Quién es J.D. Vance? La fórmula de Donald Trump

The New York Times reseñó que J.D. Vance nació en Middletown, Ohio. Tiene 39 años. Parte de su infancia la pasó en en Jackson, Kentucky, donde fue criado por sus abuelos, ya que sus padres eran divorciados. Se alistó en los Marines y estuvo en Irak para trabajos de asuntos públicos.

Estudió en la Universidad Estatal de Ohio y fue a la Facultad de Derecho de Yale. Es egresado en finanzas. Trabajó para Peter Thiel. Escribió el libro ‘Hillbilly Elegy’, que impulsó aún más la carrera de Trump. En este texto, alegó que la crisis económica era por la falta de agencia personal, el abuso de drogas, y otros problemas en comunidades de clase trabajadora blanca como la suya, dice el citado medio.

Calificó las acusaciones de crisis en contra de Donald Trump como “una disposición a culpar a todos menos a uno mismo”. Ha desviado las critica en contra de él a factores externos.

Sin embargo, tanta fidelidad por impulsar a Donald Trump, no siempre fue así. The New York Times destacó que durante la candidatura presidencial del también magnate, Vance lo criticó duramente, catalogándolo en las redes de “reprochable” y describiéndose a sí mismo como “un tipo nunca Trump”. No obstante, Vance eliminó las publicaciones que Vance hizo en la red social Twitter (ahora X) en contra de Trump.

En 2017, comenzó a desempeñarse como colaborador de CNN.

The New York Times indicó que J.D Vance cambió su postura a favor de Donald Trump en el 2022 cuando se postuló como senador. El citado medio subrayó que desde entonces, pasó a ser un “partidario incondicional” del ahora candidato presidencial.

En noviembre de 2022, ganó como senador con 53,3% de los votos ante Tim Ryan.