Acoso excesivo de TIGO molesta a guatemaltecos: “Por un día de atraso llaman todos los días”

En Guatemala pareciera haberse vuelto normal recibir llamadas a ‘diestra y siniestra’ por parte de cualquier entidad que tenga en sus manos los datos personales de los usuarios.

PUBLICIDAD

La mayoría de los guatemaltecos ha pasado por esta molesta situación: recibir llamadas sin control por parte de asesores de cobranza a cualquier hora del día. Las denuncias que aparecen en esta nota, fueron tomadas de la página oficial de Facebook de la empresa Tigo.

Captura de pantalla. Denuncias Tigo.

Las entidades bancarias son señaladas de ser las que más cometen este tipo de práctica abusiva contra los usuarios todos los días. Sin embargo, no sólo este sector del comercio lo hace, también las empresas de telefonía móvil acosan a sus clientes a través de llamadas telefónicas.

Captura de pantalla. Denuncias de TIGO

“Quiero poner una queja sobre el servicio al cliente de Tigo, tengo dos días de atraso con el pago de mi servicio, y están llamando todos los días, y encima de las llamadas tienen un mal servicio con la señal. La persona que llama para cobrar dice que es mi obligación pagar el día, pero que, si el servicio no funciona, no es problema de ellos”, denunció una usuaria.

Captura de pantalla. Denuncias en redes sociales.

En tanto otros afectados también han denunciado aumentos al costo de los servicios, sin previo aviso.

“Cobran cosas que no se han solicitado. Cuando vi mi factura del mes, tenía un recargo de Q125 por la activación de una aplicación que no solicité. A la hora de llamar y realizar el reclamo, me indicaron que podía cancelar el servicio, pero tenía que pagar porque ya estaba sumado a mi factura”, indicó molesto uno usuario.

Captura de pantalla. Denuncias de Tigo.

Mientras que otro cliente, aseguró que a empresa permite extorsiones: “Yo quiero reportar a TIGO porque deja que personas delincuentes les roben a personas trabadoras. A mí me robaron Q500 en recargas y fue en Sanarate, El progreso. Reporté con la policía, y con mi banco tenemos todas las pruebas”.

PUBLICIDAD

Captura de pantalla. Denuncias Tigo.

Captura de pantalla. Denuncia Tigo.

Números reportados por los usuarios

Según explicó un trabajador de TIGO, es un call center subcontratado por la empresa, el que se encarga de hostigar a los clientes de varios números.

“Bloqueas a un número y te llaman de otro, ni ha vencido el mes y te ponen mensaje de recordatorio en el internet residencial, o antes de que realices una llamada se reproduce un mensaje para cobrarte”, afirmó un cliente de la empresa, que agregó que la señal es mala y que por arreglos técnicos a veces dejan a los usuarios sin internet por varias horas.

Captura de pantalla. Denuncias Tigo.

Ante eso, la Dirección de Atención y asistencia al Consumidor (Diaco), invitó a los guatemaltecos a denunciar todo este tipo de abusos al 1544.

Captura de pantalla. Denuncias Tigo.

Ley para evitar el hostigamiento de bancos

Los congresistas aprobaron el Decreto 2-2024, Ley de Tarjetas de Crédito, que regula las operaciones de las entidades financieras que prestan los servicios, para mayor protección de los usuarios.

Captura de pantalla. Denuncias Tigo.

Esta ley establece que el acreedor no puede llamar fuera de horario hábil, no puede llamar más de dos veces al día, ni contactar a otras personas que no sea el propio deudor. Sin embargo, esta ley no aplica a las empresas telefónicas.

“Es una vulneración que hemos visto sistemáticamente del derecho fundamental a la intimidad de las personas”, el licenciado Francisco García, que aseguró es necesario que el Congreso presente una iniciativa de Ley, para frenar el abuso por parte de las telefónicas.