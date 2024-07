VIDEO. ¡Héroe Chapín! Guatemalteco salva a una mujer atrapada por las inundaciones de Texas

El paso del huracán Beryl en Houston, Texas dejó varias inundaciones en calles y avenidas de ese estado. Sin embargo, medios locales reportaron que un hombre de origen guatemalteco no dudó en ayudar a una mujer que se encontraba atrapada en su auto por las inundaciones.



Según, narran los medios locales Francisco García, transitaba por Periférico 8 y al darse cuenta de que un automóvil se encontraba lleno de agua casi hasta el techo, entonces decidió meterse a nadar para rescatar a la mujer.



García y otros hombres se organizaron para entrar al agua hasta donde estaba la víctima y salvarla. Tras el rescate, ninguna persona resultó lesionada y después de varios minutos llegó la policía para ayudar.

¿CÓMO SUCEDIÓ TODO?



Él contó en entrevista a Univisión que él y su familia transitaban por el lugar y se detuvieron para observar cuánto había subido el nivel del agua debido al paso del huracán.





Entonces, observaron un automóvil cubierto de agua y otras personas gritando que alguien estaba atrapado dentro del vehículo, “me fui corriendo y quise meterme a nadar, cuando mi esposa me gritó que teníamos una soga atrás del carro”.





“Yo no sé qué estaba haciendo esa soga ahí. Pero gracias a eso y a que llegaron más personas fue que pudimos hacer algo”.





La grabación fue captada por la hija de García, y se observan a siete personas nadando desde la orilla hasta el automóvil y buscando la forma de abrir algún acceso para sacar a la mujer, ya que, el agua le llegaba a la cabeza a varios de ellos.





Para poder realizar el rescate intentaron romper el cristal de la parte de atrás del auto, pero después en la puerta del copiloto para no lastimar a la mujer. Después de varios intentos se logró abrir la puerta.

El hombre contó que, la mujer tras ser rescatada en un primer momento trató de cruzar con su auto la avenida, pero el carro ya no le respondió y el agua lo arrastró hasta un nivel del agua más profundo.





“Es algo increíble porque para mí, si no hubiéramos llegado, esa persona sí se hubiera muerto, porque la mujer era grande”, dijo García.



El guatemalteco dijo que cuando estaban realizando el rescate estaba nervioso, pues su hijo de cuatro años le gritaba desde lejos, asimismo, su esposa y otras dos hijas, lo observaban pero solo pensaba en poder rescatar a la mujer que estaba atrapada.





“Creo que nosotros como humanos debemos de ayudarnos. Si hubiera sido una persona más joven tal vez hubiera tratado de quebrar el vidrio, pero como era más grande no pudo hacer nada”.





El latinoamericano que lleva viviendo en Houston 19 años, se dedica a arreglar máquinas y aunque ha vivido otros huracanes como Harvey o Rita, nunca había tenido una experiencia así.





“Ojalá que la gente vea que cuando pasan estas cosas no es un juego. Hay que tomarlo en serio. Si nosotros no hubiéramos estado ahí hubiera sido otra muerte por contar”.