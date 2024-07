VIDEO. El último mensaje que el joven aviador envió a su madre “me dijo que estaba listo para viajar”

Hoy familiares y amigos del joven aviador Fernando Méndez originario de Petén lloran su trágica partida desde los cielos. “Falleció haciendo lo que más amaba”, coinciden internautas en las redes sociales.

Por su parte, la madre del joven reveló que antes de partir, su hijo le escribió un mensaje como siempre lo hacía para que ella estuviera tranquila.

Así mismo, en una entrevista telefónica al siguiente día de su desaparición contó algunos detalles:

Último mensaje de Fernando con su madre. Los padres relatan lo sucedido.

“Mi hijo, es estudiante de aviación, buscaba sacar sus horas de vuelo con el capitán, Edgar Reyes. Se comunicó a las 9:15 de la mañana me avisó que estaba listo para viajar, me mandó una foto y ya no supimos nada de ellos” comentó la progenitora.

“Fernando es un joven deportista lejos de vicios, amante del motocross y la aviación, ayer buscaba completar sus horas de vuelo, no entendemos qué ocurrió”, relató el padre.

El 11 de julio se confirmó la localización de la avioneta que permanecía desaparecida desde el pasado lunes. Lamentablemente, los tripulantes fueron hallados sin vida.