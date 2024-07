Obama y Pelosi asumen rol clave para definir futuro de la campaña de Biden

El ex presidente Barack Obama saluda al público en un partido amistoso entre las selecciones de baloncesto de Estados Unidos y Canadá disputado en Las Vegas, como preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La campaña presidencial en los Estados Unidos está que arde, y en gran parte se debe a los repetitivos errores al momento de emitir algún discurso o tipo de comentarios del candidato a la reelección, Joe Biden.

Pareciera que lo de este jueves 11 de julio, en una actividad en la OTAN, fue la gota que derramó el vaso y encendió por completo las alarmas en el Partido Demócrata, luego de que el actual presidente de los Estados Unidos, cometiera la increíble equivocación de presentar a su par ucraniano, Volidímir Zelensky, como Vladimir Putin. Además, como cereza del postre, mencionó a Donald Trump, como su vicepresidente, en vez de Kamala Harris.

Para calmar la tormenta, Biden trató de ironizar el momento y restarle importancia, asegurando luego en rueda de prensa estar capacitado para un segundo mandato: “ No me presentaría de nuevo si no creyera con todo mi corazón y mi alma que puedo hacer el trabajo. Hay demasiado en juego ”.

Reunión clave para salvar las elecciones

Distintos medios, entre ellos, CNN, detallaron que en las últimas horas de este jueves, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y la miembro de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, realizaron una reunión de emergencia para idear el plan que pueda salvarlos de una inminente derrota el próximo 5 de noviembre.

Entre las posibles propuestas, según el portal web de Playbook, Pelosi tiene en mente esperar que culmine la cumbre de la OTAN para pedirle a Biden que decline en su aspiración presidencial. Además, la mujer 84 años, ya habría aconsejado a varios demócratas hacer hasta lo impensado para asegurar sus propias reelecciones, incluyendo entre las alternativas, pedirle a Biden la renuncia de su candidatura.

Por su parte, Obama, busca la manera de salvar todo estando en el centro del ojo de la tormenta, ya que distintos medios aseguran que se reunió con George Clooney, previamente a que este emitiera su disconformidad en cómo se maneja últimamente Biden, y no intercedió para que el actor se guardara el comentario y no agitara más las aguas.

Por supuesto, no tardó en llegar la burla de Donald Trump, quien en sus redes sociales sentenció: “Qué gran trabajo, Joe”, agregando que “el corrupto de Joe tiene un caso grave del síndrome del trastorno Trump”.

¿Qué pasará? Es la pregunta que se hacen millones de personas en el país norteamericano y en gran parte del mundo, tratándose obviamente de una de las naciones más poderosas del mundo, misma que a menos de 4 meses de sus elecciones, todavía no tiene claro quién será uno de sus candidatos.