Congreso no aprueba Estado de Calamidad decretado por Arévalo

“Se dedicaron a comprar boletos aéreos, armas. Sabían que no tenían los votos, entonces decidieron tirar la bomba al congreso para lavarse las manos, y no tener ninguna responsabilidad, porque las faltas de este gobierno, todos son culpables, menos ellos”, afirmó un diputado.

PUBLICIDAD

Este jueves, los diputados de la décima legislatura conocieron el Estado de Calamidad decretado por el presidente Bernardo Arévalo. Con 95 votos a favor y 38 en contra, los diputados improbaron el decreto gubernativo 2-2024.

95 legisladores votaron en contra de aprobar el Estado de Calamidad.

Durante el debate, que duró más de tres horas, los diputados manifestaron opiniones divididas respecto a su aprobación.

“No podemos hablar de transparencia, si en 24 horas dieron 100 millones a una empresa”, dijo el diputado Boris España, que aseguró que el gobierno, se han realizado compras millonarias realizadas por el Gobierno durante el debate de Estado de Calamidad en el Congreso.

Mientras que los diputados de Semilla cuestionaron a los diputados el no apoyar el estado de calamidad de Bernardo Arévalo, cuando al expresidente Alejandro Giammattei le aprobaron 11 estados de calamidad.

El diputado José Carlos Sanabria, de la bancada oficialista, manifestó que el cambio climático no ha sido causado por Guatemala, pero el país sufre las consecuencias.

“El país no está preparado por la naturaleza extrema. La responsabilidad de los gobiernos anteriores no ha hecho nada bien. Lo que estamos pidiendo hoy no es un cheque en blanco, no es un permiso para gastar sin control. Estamos pidiendo herramientas para dotar a un gobierno para que pueda ejecutar y brindar una respuesta efectiva. Tenemos 326 inundaciones, 165 derrumbes, 129 deslizamientos, más de 600 en riesgo”, enumeró el legislador.

PUBLICIDAD

El diputado Samuel Pérez, justificó el Estado de Calamidad, basado en que el Gobierno anterior habría dejado en mal estado las carreteras y por ello la urgencia de su aprobación.

Mientras que Sandra Jovel, de la banda Valor, agregó que era mediocre señalar a gobiernos anteriores.

“Culpar a predecesores es la salida más fácil y mediocre de varios gobiernos. La situación que está viviendo el país, se puede solucionar ejecutando el presupuesto”, manifestó.

“Se dedicaron a comprar boletos aéreos, armas. Sabían que no tenían los votos, entonces decidieron tirar la bomba al congreso para lavarse las manos, y no tener ninguna responsabilidad, porque las faltas de este gobierno, todos son culpables, menos ellos”, afirmó el diputado Allan Rodríguez, de la bancada Vamos.