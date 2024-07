Señalan a Miss Jutiapa por filtros y ella ventila detalles privados del certamen de belleza

Gladys Mariana López Ruiz representante de Jutiapa participó en el Miss Universo 2024 para poner en alto el nombre de su departamento y destacar la belleza integral de las mujeres de Oriente. A pesar que no fue la coronada de la noche, está en el ojo de la criticas; sin embargo, en su defensa ha revelado algunos detalles del certamen.

En las redes sociales, hay varias publicaciones que cuestionan la diferencia del aspecto físico de la candidata en comparación con sus fotografías de Instagram y la fotografía oficial del concurso de belleza.

Los internautas criticaron que la joven hacía uso excesivo de los filtros en sus publicaciones y que en persona se veía muy diferente. Sin embargo, la concursante no dejó pasar mucho tiempo para pronunciarse sobre el tema, a través de sus historias de Instagram.

“Esta soy yo sin maquillaje y filtros. No quiero hablar del trabajo de nadie, pero quiero destacar que hubo muchas cosas en el certamen que no estuvieron a mi favor y se notaba un montón porque mis seguidores me escribían”, declaró en sus historias.

Así mismo, admite que se ve muy distinta a como se ve en la foto oficial del certamen de belleza, detalla que la organización pudo haber tomado las fotografías del photoshoot que no estaban editadas y en donde ella salía bien.

“No sé por qué tomaron esa fotografía donde me veo horrible”, afirmó. También, habló que participar en el concurso fue uno de sus mayores retos y que a pesar de todo, los comentarios negativos no lo afectan.

“Mi objetivo principal no era la corona, yo no quería ganar yo solo quería dejar una huella en las personas y lo logré y por eso estoy feliz”, concluyó.