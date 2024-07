Neto Bran revela que era lo que más le gustaba al expresidente Jimmy Morales

En una de sus publicaciones en la que contó como inició su relación con el papá del diputado Adim Maldonado, también relató como salió del partido de Sandra Torres para irse al partido de Alejandro Sinibaldi.

PUBLICIDAD

“No le cumplieron a Adim, entonces el pagó Q2 millones por una casilla de Ricardo Flores. El entró fácil, yo no tenía partido. En aquel entonces salió el partido Movimiento Reformador de Sinibaldi, como no tenían candidato me nombran a mí, fue en julio y las elecciones en septiembre y es cuando me subo a los buses y cuando hago toda aquella campaña y gano la elección”, refirió Bran.

Agregó que en ese entonces fue que ganó el “enano dipukids” (Adim Maldonado).

“El tema aquí es que se encargó de darle guaro al presidente electo, Jimmy Morales, y le llevaban a sus mujeres y les pagaban, todo mundo se reunía en el Toro Best. Ahí empezaron a chupar grueso, luego se iban de gira”, continuó.

Agregó que el “dipukids” tenía adicciones y que enviaba a los guardaespaldas a comprar droga. “Fue mi guardaespaldas Mario quien me contó todo”, aseguró.

El alcalde prometió continuar con la historia en otra publicación, que originalmente era para un su libro.