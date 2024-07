¡Se cansó! Tras señalamientos de un diputado, Neto Bran rompe el silencio

A través de redes sociales, el alcalde de Mixco, dio fuertes declaraciones.

El diputado Adim Maldonado, quien habría sido expulsado de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, ha realizado una serie de señalamientos en contra del alcalde de Mixco, Neto Bran.

En redes, el diputado ha colocado varios tuits, en los que asegura que “pronto se conocerá la verdad”.

“Hablemos de las irregularidades de la municipalidad de Mixco”, dice el legislador en un video posteado en redes.

Luego de varias publicaciones, el alcalde Neto Bran, decidió romper el silencio y realizar fuertes declaraciones.

Bran aseguró que lo que contaba en este video, era tan solo la primera parte de lo que iba a contar. Su historia la calificó como un episodio de “Netflix”.

“Aguanten hablando de corrupción. Don corrupto, voy a contar un montón de cosas, les voy a dar un adelanto. Todo el pisto que cargaba él en la camioneta que cargaba él, que su papá le dio, para pagar fiscales el día de las elecciones de Jimmy morales. Yo estaba con el exalcalde de Villa Nueva, ahora Edwin Escobar y él andaba como con 10 millones de quetzales para entregarle a toda la mara”, adelantó Neto.

Indicó que continuaría contando lo que de verdad pasó en otros videos.

“En lo que estoy limpiando, les quiero contar a historia de porque el enano dipukids me hecha… como usted recordará yo fui marero pobre, pero honrado, pero si marero. No tenía quien me apoyara en la política, saqué mi candidatura con el PAN, el único que me ayudaba era don Leonel. También me ayudó un amigo de apellido rosado. Pero perdí la elección y quedé en cuarto lugar”, comenzó el relato el alcalde.

Agregó que fue en se tiempo que conoció a un diputado, “un caballero”, que sería el papá de Adin Maldonado. Aunque el alcalde nunca mencionó el nombre del legislador, se cree que se refiere a él por sus recientes publicaciones.

“En la otra lo quiero apoyar Neto, lo quiero ayudar. La mera tos con flema ese señor. Un día lo encontré afuera del Congreso y de dijo que me iba a apoyar y así fue, me empezó a apoyar. (…) me presentó a su hijo. Es abusivo y siempre quiere sobresalir. Siempre quiere estar encima de sus primos, quiere echarle verga a sus primos. Ahí las cosas empezaron a cambiar”, agregó el funcionario edil, mientras limpiaba un su zapato.