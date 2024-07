Una llamada a los difuntos: se abrirá un neurocementerio en Moscú

Mikhail esbozó la idea de un cementerio neuronal hace 10 años, cuando aún estudiaba para programador en la universidad. Posteriormente, empezó a trabajar con redes neuronales y se preguntó si la tecnología moderna podría utilizarse para crear un avatar completo de una persona fallecida para “comunicarse” con ella.

El programador se dirigió a representantes del sector de servicios rituales en busca de recursos para el desarrollo. Oleg Shelyagov, presidente del consejo de administración del holding Ritual.ru, consiguió interesarse. Se firmó un acuerdo, según el cual el proyecto piloto del neurocementerio digital se pondrá en marcha en Moscú en noviembre de este año.

Cómo funcionará

Según explicó Mikhail, en la lápida se colocará un código QR especial, tras cuyo escaneo una persona introducirá una contraseña y accederá a la página personalizada del difunto.

- En la página principal habrá un perfil de la persona: su biografía, foto (como en una red social). “Esto ya existe, y ahora, creo, algunas empresas lo hacen por 10.000 rublos. De hecho, estamos desarrollando esta idea”, explica el desarrollador. “Habrá tres formas de interactuar con el avatar digital del difunto: mensajes de texto, llamada de audio y videollamada.

La red neuronal ayudará a crear una imitación de voz, tomando como base una grabación de la voz del difunto, y el video se creará con ayuda de la tecnología “dipfake” colocando la cara de la foto subida en un modelo 3D. Para entrenar a la red neuronal a comunicarse, se le cargarán datos y acontecimientos clave a partir de encuestas que rellenarán los seres queridos de la persona fallecida.

Cuestiones éticas

Todo suena a ciencia ficción, pero ¿haría más mal que bien? Por ejemplo, una persona en duelo tiene un avatar digital del fallecido, pero ¿será capaz de “dejarlo ir”?

“El propósito de nuestro servicio es preservar la memoria de la persona y su vida tal y como la recordaba. Esto ayudará a transmitir a nuestros nietos y bisnietos la historia de cómo vivíamos ahora y entonces, no a través de libros de historia y datos áridos, sino a través del prisma de la percepción de una persona concreta”, afirma Mikhail. “Además, conviene recordar que un avatar digital tiene una funcionalidad limitada. Es sólo un almacén de recuerdos, que no sustituirá ni a la comunicación en directo ni a la propia persona.

El desarrollador pone el siguiente ejemplo: imagina que tu padre muere y no has mantenido el contacto con él durante muchos años. Muchas personas en esa situación se culpan por no haberle pedido perdón.

“Con esta tecnología, podrás “contactar” con él y recibir su perdón. Creo que esto también es una especie de consuelo”, opina Marcinyuk.

Al propio Mikhail le gustaría “revivir” a su tatarabuelo Karl Blazheevich a través de su proyecto. Sin embargo, esto se ve obstaculizado por la falta de información sobre el antepasado.

“Por supuesto, me gustaría saber qué tipo de persona era”, afirma Mijail.

La noticia del neurocementerio ya está circulando por la red. Muchos, a juzgar por los comentarios, se tomaron la idea negativamente.

“Tengo la sensación de que la gente aún no está preparada para esto. Ahora tengo una actitud filosófica a la negatividad, para mí la tecnología no es el mal”, dice el desarrollador.

¿Cuánto costará una “plaza” en un neurocementerio?

El deseo de crear un avatar digital de un familiar o amigo fallecido costará una fortuna. El plan de negocio aún se está discutiendo, pero Mikhail afirma que la nueva tecnología costará a los interesados alrededor de un millón de rublos (un poco más de 11 mil dólares). Esta cantidad incluirá el diseño de la lápida, su cuidado, la recopilación y digitalización de datos sobre el difunto y todo el trabajo que conlleva la creación de un avatar digital.

“Ahora me doy cuenta de que esto es muy caro”, dice Mikhail. “Espero que con el tiempo la tecnología, como cualquier otra, se desarrolle y se abarate. Mucha gente piensa que es una especie de satanismo, pero en realidad es sólo un deseo de apoyar los valores tradicionales, de preservar la memoria de los antepasados”, concluye Mikhail Martsinyuk, fundador de la empresa Dragon Code.

