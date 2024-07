¿Por qué el Ejecutivo no envió la propuesta del Estado de Calamidad al Congreso?

El pasado 27 de junio, varios jefes de bloque asistieron al Palacio Nacional de la Cultura para una reunión con el presidente Bernardo Arévalo, en la que se discutió la posible implementación de un Estado de Calamidad debido a las lluvias.



Sin embargo, ocho días después, esta propuesta nunca llegó al hemiciclo parlamentario. Varios diputados aseguraron que los argumentos del gobierno son sumamente débiles y no justifican una verdadera emergencia.

“Son argumentos débiles, se enfocaron en el socavón del kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla. Además, es importante que resaltan que es un estado de calamidad preventivo, lo que nunca antes se había visto”, explicó el diputado Elmer Palencia de la bancada Valor.



La diputada Sandra Jovel, de la misma bancada, explicó que se debe reconsiderar la necesidad del estado de calamidad, ya que el huracán Beryl ha cambiado su curso, tal como se había indicado



“Es un tema que no está en la agenda, pero por el momento considero que no tiene ningún fundamento. Aunque hay que hacer ver, que mucha obra no tiene mantenimiento del gobierno”, dijo Sandra Jovel.



Cuestionó si realmente “quieren el estado de calamidad para poder gastar los recursos del gobierno de una manera indiscriminada, o cual es la razón real del poque quieren este estado de calamidad”.



“Yo no estoy a favor de ese tema, más creo que deberían de usar los recursos que ya tienen, que empiecen a ejecutar, el ministerio de Comunicaciones está por los pisos, no hay ningún proyecto que le venga a dar mantenimiento a las carreteras y a los puentes y eso es lo que se necesita en este momento”, sentenció.



En tanto el abogado constitucionalista, Aquiles Faillace, advirtió que, si el gobierno enviaba un estado de calamidad preventivo, el Congreso no lo aprobaría.



“Los diputados no pueden ratificar algo que no existe”, aseguró.