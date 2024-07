VIDEO. ¿Necesidad o irresponsabilidad? Captan a cinco personas a bordo de una motocicleta

Internautas difundieron un video en redes sociales en el cual involucra a un motociclista con cuatro personas más a bordo, cabe destacar que tres de ellos son menores de edad y que no portan ningún tipo de seguridad para movilizarse.

Las imágenes muestran al conductor en una gasolinera, y a la altura del timón hay una niña. En la parte trasera, hay una mujer que se presume que sea su conviviente quien además sujeta entre sus brazos a dos pequeños más, exponiendo así sus vidas y la de sus acompañantes.

Quién comparte el clip describe: " Así la irresponsabilidad de muchos motociclistas que circulan en las calles de Guatemala. En la moto viajaban, además del conductor, su esposa y tres menores”, describe.

Por su parte, los internautas cuestionan que muchas personas por la necesidad se ven obligadas a exponer su vida y las de sus hijos.

“Y le faltó agregar que ninguno lleva casco. Ayer vi una situación similar solo que solo llevaban una niña pequeña, pero más allá de la negligencia de no usar casco se metieron en un retorno contra la vía. Estos descerebrados solo buscan afectar a alguien más que tenga la mala suerte”, exponen.

“A la gran yo ni con otra pasajero me animo a llevar jaja pasa algo y casualidad visita a San Pedro me culpan a mi y solo por dar jalón, pero bueno pienso que mejor irte en un bus, pero a veces el bus solo ha caminado unas cuadras y zas suben asaltar tristemente”, señalan.

“La inseguridad del país y la inestabilidad económica. Esto de las motos beneficia a los vendedores, me he puesto a pensar que si no detrás de los asaltos en autobuses no están ellos metidos, sólo ellos ganan. Antes moto sólo mensajeros y repartidores”, comentan.